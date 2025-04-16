Sırrı Süreyya Önder evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? Sırrı Süreyya Önder'in çocuğu var mı, kızı kim?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalpten çıkan ana damar olan aortta meydana gelen yırtılma nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken gelen açıklamalar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi kimdir? İşte hayatı hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:16