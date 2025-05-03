Özgür Özel'in "bantlama" savunması alay konusu oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 46 kere gittiği Le Meridien Otel'in kameralarının bantlanmasını, verdiği 'çorba' örneğiyle savunmaya kalktı. Özel, "Çorbayı içerken bakıyorum karşıdan kamera bantlı.



'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekiyor efendim' diyor korumalar.. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür falan, sosyal medya' dediler..



'Bizim görevimiz sizin irtibatınızı korumak' diyorlar... Aldıkları eğitimin gereği bu..." ifadesini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Herkes Özel'le dalga geçmeye başladı. Gazeteciler de bu açıklamaya şaştı kaldı. Otel kameralarını bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen tutuklandı.

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