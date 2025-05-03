CHP’nin iki şoförü az daha üç polisi öldürecekti! Her iki sürücüye de ev hapsi cezası verildi!

CHP Genel Merkezi'ne ait seçim otobüsünün şoförü G.G, 23 Nisan'da kendisini durdurmak isteyen polis memuruna aldırmadı. Gaza bastı. Polis memuru kenara çekilerek kendisini ezilmekten kurtardı. Aynı otobüs şoförü, bir başka noktada kapalı yola daldı. Yine kendisini durdurmak isteyen bir kadın polisin canını hiçe saydı. Polis ani refleksle kenara çekilerek hayatını kurtardı.



BU AĞIR SUÇ!

Adliyeye sevk edilen G.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine CHP'li milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A. da kendisini durdurmak isteyen bir başka polisi ezmeye çalıştı. O da adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Üç polis memuru da şoförlerden şikayetçi olurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu eylemler kasten öldürmeye teşebbüs" diyerek sert çıktı.



CHP'DEN KURU SIKI

Konya'da miting anonsu yapan CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların algı operasyonu olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı M.K, polisteki ifadesinde, "CHP taraftarıyım. Herhangi bir canlıyı hedef almadan sevinçten havaya bir el ateş ettim" dedi. Biri kadın iki polisin üzerine aracı süren G.G'nin kullandığı seçim otobüsünde, CHP'li vekiller vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN