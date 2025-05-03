Sanat ve edebiyat dünyasından ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)
"SANATLA YOĞRULMUŞ USTA BİR SANATÇIYDI"
Sanatçı Ahmet Güneştekin, paylaşımında şunları aktardı:
"Değerli bir dostu, Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Son yılların büyük bilgelerinden, yeniçağ dervişi, bir söz ustası idi. O hak, hukuk ve adaleti, insanlık onurunu savundu. Sanatla yoğrulmuş usta bir sanatçıydı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Şarkıcı Demet Sağıroğlu, üzüntüsünü "Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun." ifadeleriyle dile getirirken, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Nazan Öncel de "Her şey bi' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun." sözlerine yer verdi.
Şarkıcı ve oyuncu Aylin Aslım, "Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Şarkıcı Aynur Doğan "Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.
Müzisyen Ahmet Aslan "Birer birer göçüp gittiler mayıs ayında… Ardışık günlerin yasını hangi sokak taşıyabilir şimdi?" değerlendirmesinde bulundu.
Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)
"BİR İNSANIN HAYATINI GERİDE BIRAKTIĞI BOŞLUĞA BAKARAK DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ"
Yazar Selahattin Yusuf da "Neden bu kadar çok insan aynı anda üzüldü? İnsanlar aynı şeye üzülmeyi (ve sevinmeyi) o kadar özledi ki. Dilerim Sırrı Abi'nin aziz hatırası Türkiye'ye biraz daha yol gösterir bu uğurda. Ülkenin samimi çocukları onun emeğini boşa çıkarmaz." görüşlerini kaydetti.
"GENÇ İKEN ÖLENE ÖLÜM ZOR İŞ"
Şarkıcı Onur Akın "Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin" şeklinde görüşlerini aktarırken, Tolga Sağ ise "Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi." ifadelerini kullandı.
Redd Grubu'nun sosyal medya hesabında ise "Düşündürdün, güldürdün, okuttun, izlettin, birleştirdin. Sırrı Süreyya Önder uğurlar olsun." ifadeleri yer aldı.