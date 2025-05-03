PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sanat ve edebiyat dünyasından ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı

Sanat ve edebiyat dünyasından birçok ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı. Paylaşım yapan isimler arasında yer alan Müzisyen Ahmet Aslan "Birer birer göçüp gittiler mayıs ayında… Ardışık günlerin yasını hangi sokak taşıyabilir şimdi?" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 01:24 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 01:31
Sanat ve edebiyat dünyasından ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder'in vefatının ardından sanat ve edebiyat dünyasından başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

Yönetmen, senarist ve oyuncu Ahmet Yenilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tanışıklığım yok. Kendisini dert sahibi biri olarak gördüm. Derdinin dert ortağı olmadım ama dert sahibi olmasına, üslubuna, derdine olan samimiyetine her zaman saygı duydum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, karikatürist, senarist ve film yönetmeni Hasan Kaçan, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üslubundaki ince mizahla, yumuşak ve kuşatıcı tavrıyla gönüllerde yer eden Sırrı Süreyya Önder vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar dilerim." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Nazif Tunç "Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın." sözlerine yer verirken, yazar ve senarist Tarık Tufan, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

"SANATLA YOĞRULMUŞ USTA BİR SANATÇIYDI"

Sanatçı Ahmet Güneştekin, paylaşımında şunları aktardı:

Yönetmen, senarist ve oyuncu Ahmet Yenilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tanışıklığım yok. Kendisini dert sahibi biri olarak gördüm. Derdinin dert ortağı olmadım ama dert sahibi olmasına, üslubuna, derdine olan samimiyetine her zaman saygı duydum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, karikatürist, senarist ve film yönetmeni Hasan Kaçan, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üslubundaki ince mizahla, yumuşak ve kuşatıcı tavrıyla gönüllerde yer eden Sırrı Süreyya Önder vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar dilerim." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Nazif Tunç "Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın." sözlerine yer verirken, yazar ve senarist Tarık Tufan, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

"SANATLA YOĞRULMUŞ USTA BİR SANATÇIYDI"

Sanatçı Ahmet Güneştekin, paylaşımında şunları aktardı:

"Değerli bir dostu, Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Son yılların büyük bilgelerinden, yeniçağ dervişi, bir söz ustası idi. O hak, hukuk ve adaleti, insanlık onurunu savundu. Sanatla yoğrulmuş usta bir sanatçıydı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, üzüntüsünü "Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun." ifadeleriyle dile getirirken, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Nazan Öncel de "Her şey bi' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun." sözlerine yer verdi.

Şarkıcı ve oyuncu Aylin Aslım, "Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Şarkıcı Aynur Doğan "Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.

Müzisyen Ahmet Aslan "Birer birer göçüp gittiler mayıs ayında… Ardışık günlerin yasını hangi sokak taşıyabilir şimdi?" değerlendirmesinde bulundu.

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

"BİR İNSANIN HAYATINI GERİDE BIRAKTIĞI BOŞLUĞA BAKARAK DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ"

Yazar Selahattin Yusuf da "Neden bu kadar çok insan aynı anda üzüldü? İnsanlar aynı şeye üzülmeyi (ve sevinmeyi) o kadar özledi ki. Dilerim Sırrı Abi'nin aziz hatırası Türkiye'ye biraz daha yol gösterir bu uğurda. Ülkenin samimi çocukları onun emeğini boşa çıkarmaz." görüşlerini kaydetti.

"GENÇ İKEN ÖLENE ÖLÜM ZOR İŞ"

Şarkıcı Onur Akın "Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin" şeklinde görüşlerini aktarırken, Tolga Sağ ise "Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi." ifadelerini kullandı.

Redd Grubu'nun sosyal medya hesabında ise "Düşündürdün, güldürdün, okuttun, izlettin, birleştirdin. Sırrı Süreyya Önder uğurlar olsun." ifadeleri yer aldı.

CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğandan ve MİTten mesaj...CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğandan ve MİTten mesaj...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğan’dan ve MİT’ten mesaj...
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar! Biz bu topraklarda ev sahibiyiz
Sadece siyasetçi değildi! Sırrı Süreyya Önder’in bilinmeyen kimliği: Senarist, yönetmen, yazar... Vefatından önceki röportajı ortaya çıktı: Bu menzilin görünmesi demek..
CHP’den yine taşıma operasyon! Konya mitinginde Konyalı yok
Sınır tanımaz! Galatasaray - Sivasspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TEKNOFEST bize çok şey öğretmiştir | Başkan Erdoğan’a özel teşekkür
KKTC’ye yakışır Külliye! Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarını açtı: Bir mühür daha vuruyoruz
İstanbul’da deprem! | Prof. Dr Şükrü Ersoy Enteresan diyerek açıkladı | SON DEPREMLER LİSTESİ
Zelenskiy’den Trump mesajı: Vatikan’daki görüşme en kısa ama en anlamlı olanıydı
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Capacity AVM’nin sahibi rüşvet dalgasını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler
Yunan’da Rum’da Başkan Erdoğan paniği! Kıbrıs ziyareti korkuttu provokasyon başladı
Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda
Papa olmak isterim demişti! Trump yapay zekayla kendini Papa olarak çizdirdi
Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak
Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti
Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...