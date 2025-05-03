Sanat ve edebiyat dünyasından ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı

Sırrı Süreyya Önder. (AA-ARŞİV)

Yönetmen, senarist ve oyuncu Ahmet Yenilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tanışıklığım yok. Kendisini dert sahibi biri olarak gördüm. Derdinin dert ortağı olmadım ama dert sahibi olmasına, üslubuna, derdine olan samimiyetine her zaman saygı duydum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu, karikatürist, senarist ve film yönetmeni Hasan Kaçan, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üslubundaki ince mizahla, yumuşak ve kuşatıcı tavrıyla gönüllerde yer eden Sırrı Süreyya Önder vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar dilerim." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Nazif Tunç "Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın." sözlerine yer verirken, yazar ve senarist Tarık Tufan, "Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum." ifadelerini kullandı.