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e-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI | ÖSYM e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı?

3 Mayıs (bugün) saat 13:30'da başlayan e-YDS 2025/6 sınavının ardından sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki ÖSYM e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? İşte e-YDS sonuçları görüntüleme ekranı...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:49
e-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI | ÖSYM e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı?

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ÖSYM tarafından yapılan e-YDS 2025/6 sınavı bugün gerçekleşti. Başvurular 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Peki e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

E-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

e-YDS 2025/6 sınavı 3 Mayıs 2025 (bugün) yapıldı.

Sonuçların ise yine aynı gün ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklanması bekleniyor.

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

e-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI SORGULA

E-YDS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca
Sınav ve Sonuç Tarihi: 28 Haziran 2025
Başvuru Tarihleri: 3-19 Haziran 2025

e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça
Sınav ve Sonuç Tarihi: 29 Haziran 2025
Başvuru Tarihleri: 3-19 Haziran 2025

(Takvim arşiv)(Takvim arşiv)

e-YDS 2025/9 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2025
Başvuru Tarihleri: 6-14 Ağustos 2025

e-YDS 2025/10 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 27 Eylül 2025
Başvuru Tarihleri: 10-18 Eylül 2025

e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 25 Ekim 2025
Başvuru Tarihleri: 8-16 Ekim 2025

e-YDS 2025/12 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 20 Aralık

Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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