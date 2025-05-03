e-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI | ÖSYM e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan e-YDS 2025/6 sınavı bugün gerçekleşti. Başvurular 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Peki e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...
ÖSYM tarafından yapılan e-YDS 2025/6 sınavı bugün gerçekleşti. Başvurular 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Peki e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...
E-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
e-YDS 2025/6 sınavı 3 Mayıs 2025 (bugün) yapıldı.
Sonuçların ise yine aynı gün ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklanması bekleniyor.
e-YDS 2025/6 SINAV SONUÇLARI SORGULA
E-YDS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca
Sınav ve Sonuç Tarihi: 28 Haziran 2025
Başvuru Tarihleri: 3-19 Haziran 2025
e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça
Sınav ve Sonuç Tarihi: 29 Haziran 2025
Başvuru Tarihleri: 3-19 Haziran 2025
e-YDS 2025/9 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2025
Başvuru Tarihleri: 6-14 Ağustos 2025
e-YDS 2025/10 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 27 Eylül 2025
Başvuru Tarihleri: 10-18 Eylül 2025
e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 25 Ekim 2025
Başvuru Tarihleri: 8-16 Ekim 2025
e-YDS 2025/12 İngilizce
Sınav ve Sonuç Tarihi: 20 Aralık