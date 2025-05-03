3 Mayıs İZSU İSKİ su kesintisi | Saat verildi: Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Urla, Menemen, Bornova...

Bugün İstanbul ve İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ ve İZSU'dan yapılan açıklamalara göre listedeki ilçelere belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. İşte saat saat su kesintisi detayları...
Bugün İstanbul ve İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ ve İZSU'dan yapılan açıklamalara göre listedeki ilçelere belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. İşte saat saat su kesintisi detayları...
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Kesinti Nedeni: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. üzerindeki çalışma
Kesinti Başlangıç Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 07:37
Kesinti Bitiş Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 19:00
Tahmini Süre: 11 saat 22 dakika
Etkilenen Mahalleler: Ayazağa Mah., Maslak Mah., Pınar Mah.
Kesinti Nedeni: Zümrütevler Mah. Nil Cad. No:4 adresindeki arıza
Kesinti Başlangıç Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 08:25
Kesinti Bitiş Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 12:00
Tahmini Süre: 3 saat 34 dakika
Etkilenen Mahalleler: Girne Mah., Zümrütevler Mah.