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3 Mayıs İZSU İSKİ su kesintisi | Saat verildi: Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Urla, Menemen, Bornova...

3 Mayıs Cumartesi günü İstanbul ve İzmir’in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ ve İZSU’dan yapılan açıklamalara göre listedeki ilçelere belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Bakım çalışmaları ve arıza kaydı nedeniyle su kesinti bildirimleri güncelleniyor. Peki bugün İzmir ve İstanbul'da hangi ilçelerde sular gidecek? İşte saat saat su kesintisi detayları...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:56
3 Mayıs İZSU İSKİ su kesintisi | Saat verildi: Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Urla, Menemen, Bornova...

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Bugün İstanbul ve İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ ve İZSU'dan yapılan açıklamalara göre listedeki ilçelere belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. İşte saat saat su kesintisi detayları...

(sosyal medya)(sosyal medya)

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

  1. BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
  2. 03.05.2025 saat 09:34 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
  3. KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, ESENLİK, REFET BELE, TAHSİN YAZICI
  4. 03.05.2025 saat 06:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
  5. KONAK EGE, UMURBEY
  6. 03.05.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
  7. URLA YELALTI
  8. 03.05.2025 saat 09:49 ile 17:50 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

  1. MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET
  2. 03.05.2025 saat 07:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
  3. MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS
  4. 03.05.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
  5. ÖDEMİŞ BALABANLI, İLKKURŞUN, KAZANLI
  6. 03.05.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
  7. URLA İÇMELER, TORASAN
  8. 03.05.2025 saat 09:11 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

🔹 İlçe: Sarıyer

  • Kesinti Nedeni: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. üzerindeki çalışma

  • Kesinti Başlangıç Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 07:37

  • Kesinti Bitiş Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 19:00

  • Tahmini Süre: 11 saat 22 dakika

  • Etkilenen Mahalleler: Ayazağa Mah., Maslak Mah., Pınar Mah.

(sosyal medya)(sosyal medya)

🔹 İlçe: Maltepe

  • Kesinti Nedeni: Zümrütevler Mah. Nil Cad. No:4 adresindeki arıza

  • Kesinti Başlangıç Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 08:25

  • Kesinti Bitiş Zamanı: 3 Mayıs 2025 Cumartesi, 12:00

  • Tahmini Süre: 3 saat 34 dakika

  • Etkilenen Mahalleler: Girne Mah., Zümrütevler Mah.

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