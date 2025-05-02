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Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Bu hafta sonu sınava girecek olan adaylar, “3-4 Mayıs hangi sınavlar var? Hafta sonu ne sınavı var?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS 2025/6 İngilizce sınav saati ve süresi merak ediliyor. Peki e-YDS 2025/6 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM, MEB ve AÖF sınav takvimi!

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 23:17
Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

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ÖSYM'nin yapacağı e-YDS 2025/6 İngilizce sınav tarihi ve saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (3-4 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, SYM, MEB ve AÖF tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Hafta sonu sınav var mı?

Bu hafta sonu, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar netleşti. ÖSYM, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü e-YDS 2025/6 sınavını gerçekleştirecek.

E-YDS 2025/6 sınavı 3 Mayıs'ta

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/6), 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerdeki 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Sınav Başlangıç Saati: 13.45

Son Giriş Saati: 13.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Sınav Süresi: 180 dakika

Soru Sayısı: 80 soru

Ek Süre: Engelli adaylar için 30 dakika ilave süre verilecek.