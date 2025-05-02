Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ÖSYM'nin yapacağı e-YDS 2025/6 İngilizce sınav tarihi ve saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (3-4 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, SYM, MEB ve AÖF tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?