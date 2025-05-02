Hafta sonu hangi sınavlar var? 3-4 Mayıs ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 2025/6 saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

ÖSYM'nin yapacağı e-YDS 2025/6 İngilizce sınav tarihi ve saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (3-4 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, SYM, MEB ve AÖF tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?
ÖSYM'nin yapacağı e-YDS 2025/6 İngilizce sınav tarihi ve saati adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu (3-4 Mayıs 2025) yapılacak olan sınavlar, SYM, MEB ve AÖF tarafından açıklandı. Peki hafta sonu hangi sınavlar var?
Hafta sonu sınav var mı?
Bu hafta sonu, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar netleşti. ÖSYM, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü e-YDS 2025/6 sınavını gerçekleştirecek.
E-YDS 2025/6 sınavı 3 Mayıs'ta
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/6), 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerdeki 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak.
Sınav Başlangıç Saati: 13.45
Son Giriş Saati: 13.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Sınav Süresi: 180 dakika
Soru Sayısı: 80 soru
Ek Süre: Engelli adaylar için 30 dakika ilave süre verilecek.