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Türkiye Yüzyılı emeğin yüzyılı! Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ta emekçileri Külliye'de ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Türkiye Yüzyılı emeğin yüzyılı! Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de ağırladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini önceki gün Külliye'de ağırladı. Önemli açıklamalar yaptı:

Emek hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşır. Çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı tatil ilan ettik. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek sistemi daha da kuşatıcı hale getirdik.

Kamu görevlilerimizin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik.

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil, kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.
MEHMET FAHRİ ÖZKAN

Başkan Erdoğan 1 Mayısta emekçileri Külliyede kabul etti: Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağızBaşkan Erdoğan 1 Mayısta emekçileri Külliyede kabul etti: Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız

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