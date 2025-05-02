GTA 6 çıkış tarihi neden ertelendi? GTA 6 ne zaman ve hangi yıl çıkacak?

Milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği GTA 6 , gelişmiş grafikleri ve devasa açık dünyasıyla şimdiden büyük ses getirdi. Ancak oyunun çıkış tarihiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Peki GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi mi? GTA 6 ne zaman çıkıyor? İşte bilgiler…

(Kaynak: Sosyal Medya)

GTA 6 çıkış tarihi neden ertelendi?

Geliştirici stüdyo Rockstar Games, uzun süredir 2025 sonbaharında çıkacağı öngörülen GTA 6'nın ertelendiğini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre oyunun yeni çıkış tarihi 2026 yılı olarak belirlendi.

Şirketin X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, gecikmenin arkasındaki nedenlere de değinildi. Açıklamada,"Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.