Ünlü oyuncu Metin Yıldız kamera bantlayıp CHP'yi tiye aldı! Özgür Özel'in "çorba" savunması da alay konusu oldu

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP yanlısı hesaplar sanatçılar, influencer'lar ve kamuya mal olmuş isimleri organize şekilde "destek paylaşımı" yapmaya zorladı.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP yanlısı hesaplar sanatçılar, influencer'lar ve kamuya mal olmuş isimleri organize şekilde "destek paylaşımı" yapmaya zorladı.
Destek açıklaması yapmayan ya da sessiz kalmayı tercih edenler kişilerden birisi olan Metin Yıldız, bu linç tayfanın hedefi olmuş ve yoğun baskı altına alınmıştı. Metin Yıldız ise sosyal medya hesabından yaptığı sert çıkışla bu baskıyı gözler önüne sermişti.
Son olarak CHP'de patlak veren kamera bantlama olayını Metin Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı. Metin Yıldız bununla da sınırlı kalmadı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN SAVUNMASI ALAY KONUSU OLDU
Özgür Özel Saraçhane'de İBB'yi ziyarette İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı otel buluşmasında kamera bantlama skandalını savunmak için "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekir efendim' diyor, 'Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.' Dedim, 'Peki.' Aldıkları eğitimin gereği o." ifadelerini kullanmıştı.
Metin Yıldız'ın paylaştığı videodaki masa üstündeki çorba detayı da gözlerden kaçmadı.