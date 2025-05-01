Ünlü oyuncu Metin Yıldız kamera bantlayıp CHP'yi tiye aldı! Özgür Özel'in "çorba" savunması da alay konusu oldu

Metin Yıldız. (Sosyal medya)

ÖZGÜR ÖZEL'İN SAVUNMASI ALAY KONUSU OLDU

Özgür Özel Saraçhane'de İBB'yi ziyarette İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı otel buluşmasında kamera bantlama skandalını savunmak için "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekir efendim' diyor, 'Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.' Dedim, 'Peki.' Aldıkları eğitimin gereği o." ifadelerini kullanmıştı.

Metin Yıldız'ın paylaştığı videodaki masa üstündeki çorba detayı da gözlerden kaçmadı.