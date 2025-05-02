Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edeceği duyuruldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 3 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. (AA)

Ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışı gerçekleştirilecek. Erdoğan ayrıca TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak.

Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar (AA)

Başkan Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşmesi planlanıyor. Görüşmede Kıbrıs meselesi başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.