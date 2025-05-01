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TOGG'un yeni modeli T10F'ye TEKNOFEST'te yoğun ilgi! "Başka marka değil TOGG alalım"

KKTC'deki TEKNOFEST'te sergilenen yerli otomobil TOGG'un yeni sedan modeli T10F vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar “Sakın ola başka bir marka almayalım, TOGG'u alalım” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 20:31
TOGG’un yeni modeli T10F’ye TEKNOFEST’te yoğun ilgi! Başka marka değil TOGG alalım

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KKTC'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tüm hızıyla devam ediyor.

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TOGG YİNE İLGİ ODAĞI OLDU

Dünyanın en büyük havacılık festivalinde her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG yoğun ilgi gördü. TOGG'un yeni seda modeli T10F büyük beğeni topladı.

TOGG'un yeni modeli T10F'ye TEKNOFEST'te yoğun ilgi!

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"BAŞKA MARKA DEĞİL TOGG ALALIM"

O anları ise A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı: "Dünyanın en büyük teknoloji fuarından sesleniyorum. Gerçekten ilk defa KKTC'de ki insanlar TOGG'u özellikle Sedan modelini gördüler. 'Sakın ola başka bir marka almayalım, TOGG'u alalım' dediler.

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BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ
T10F cihazın stil konseptinde dinamik ve sportif bir çizgi modelle birleşen hacimli arka tasarım dikkat çekiyor. Çok önemli bir özelliği var TOGG un, çok geniş bir bagajı var, yeni TOGG'un sedan modeli, inanılmaz geniş bir hacme sahip. Ve görücülerin çok büyük ilgisini çekti. Çok güzel bir kullanımı var, özellikle içerisindeki kamerası, sistemin geniş anlamda görünümü sağlıyor. Bunun içerisinde yolculuk yapmak herhalde çok keyifli, Türkiye'nin sokaklarında yollarında TOGG'un yeni modelini göreceğiz görücüye çıkmak üzere.

İŞTE TOGG T10F ÖZELLİKLERİ
'Bizler çok mutlu olduk, ve heyecanla TOGG'u KKTC'de de görmek istiyoruz' diyen vatandaşlarımız var. TOGG'un bir önceki modeli de çok ilgi görmüşt ama özellikle Sedan modeli saatte 160 km ulaşan hız özelliklerine sahip. En önemli özellikle, uzun süre şarj etmeden arabayı kullanabiliyoruz. Arka koltuğu da oldukça geniş uzun boylu olmama rağmen.

HAYRAN KALMAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Gerçekten hayran kalmamak mümkün değil, Türkiye teknolojisinin "yapamazlar" dedikleri arabayı yaptık. Şimdi artık modellere geçmeye başladık, sadece tek modelde kalmadık. Ve sedan modeli gerçekten çok önemli özelliklere sahip ve çok da güzel tasarlanmış bir araba. Sportif, dinamik ve bir tutuşla uyumlu zarif bir sürüş deneyimine sahip olmak için, yollarımızda sürati değil de emniyeti ön planda tutmak için de özel tasarlanmış TOGG'un yeni modeli. Buradaki vatandaşların yoğun ilgisini olduğunu söylemiştim, herkes TOGG un önünde fotoğraf çekmek yakından tanımak ve özellikle şu modelini ne kadar çok beğendiklerini ifade ediyorlar. "

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