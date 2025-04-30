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İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması! CHP'li İmamoğlu dahil 28 kişinin adresine tebliğ edilecek

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişleri usulsüz olduğu gerekçesiyle 28 kişinin diplomasını iptal etti. Aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu isimlere karar tebliğ edilecek.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:12
İstanbul Üniversitesi’nden diploma açıklaması! CHP’li İmamoğlu dahil 28 kişinin adresine tebliğ edilecek

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İstanbul Üniversitesi, yatay geçişleri usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin iptal kararını adreslerine tebliğ edecek.

(Takvim.com.tr )(Takvim.com.tr )

SABAH'ın rektörlük kaynaklarından aldığı bilgiye göre, tebliğler, ilgililerin üniversite kütüklerinde adreslerinin bulunmaması nedeniyle gecikti.

Öğrenci işlerinin yürüttüğü sürecin adres tespiti aşamasında olduğu, adreslerinin belirlenmesinin ardından kararın ilgililere tebliğ edileceği öğrenildi.

Kararın dekanlar tarafından imzalanmasının gerekmediğini de belirten rektörlük kaynakları, ayrıca, üniversitenin bu süreçte herhangi bir günlük tartışmadan uzak tutulmasına özen gösterileceği ifade edildi.

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