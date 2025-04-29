Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 15 sanık için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır 'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, 'suçluyu kayırma suçundan' yargılanan 3'ü çocuk 15 sanıkla ilgili savcı mütalaasını tamamladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran 'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Aralarında Narin'in amcaları, kuzenleri, yengeleri ile Salim Güran 'ın işçilerinin de bulunduğu 15 sanığın karar duruşması ise, 2 Mayıs'ta görülecek.

Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin kendilerindeki dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.