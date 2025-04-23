Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Adana'da bulunan cezaevinde cezasını çeken Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü paylaştı. Ancak daha sonra Nevzat'ın durumunun iyi olduğu ortaya çıktı. Enes Güran'ın intihar ettiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.