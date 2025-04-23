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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Adana'da bulunan cezaevinde cezasını çeken Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü paylaştı. Ancak daha sonra Nevzat'ın durumunun iyi olduğu ortaya çıktı. Enes Güran'ın intihar ettiği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

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takvim.com.tr
Enes Güran intihar mı etti?

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.Yapılan aramalar sonucunda, Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar ise, "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

NEVZAT BAHTİYAR YOĞUN BAKIMDA

Akdağ, paylaşımını Bahtiyar'ın kızının WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşıma dayandırdı.

Bahtiyar'ın kızının paylaşımında, "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleri yer alıyordu.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

"İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili hastaneye kaldırıldığına yönelik paylaşımızın teyit edilememesi üzerine yaptığımız harici araştırmada Nevzat'ın durumunun iyi olduğunu öğrendik."dedi.

Enes Güran intihar mı etti?

Konuya ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "Müvekkil Nevzat Bahtiyar"in yoğun bakıma alındığına ilişkin iddialar asılsızdır. Sağlık durumu iyi olup herhangi bir sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

"ENES İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ"

Eryılmaz'ın bir sonraki paylaşımı ise gündeme bomba gibi düştü. Eryılmaz, "Aldığımız bir duyuma göre cezaevinde Enes Güran intihar girişiminde bulunmuş ,ama şerefsiz ölmemiş ! Ölme ölüm size haram!" şeklinde bir mesaj yayımladı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

Öte yandan Akdağ DARA-2 kamerasına ait olduğunu iddia ettiği kareleri de paylaştı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran intihar mı etti? O iddia gündeme bomba gibi düştü!

4 DAKİKA BOYUNCA NEDEN DURAKSADI?

Görüntülerdeki aracın Bahtiyar'a ait olduğunu iddia eden Akdağ, "Narin 15.13'te Nevzat tarafından patikanın ortasında katledildi. Tam 21 dakika sonra 15 34'te Nevzat'ın aracı köyün çıkışında trafonun orada hareket halinde. 15.41'de Nevzat'ın aracı Sait Tek'in kamerasında görülüyor. Trafo ile Sait Tek'in arasındaki mesafe 3 dakikalık yol mesafesi... Bu durumda Nevzat aradaki yolda 4 dakika nerede duraksadı?? Bu arada patikayı hemen hemen hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde netleştirmiş bulunmaktayız. Nevzat'ın 4 dakika nerede duraksadığı ve ne yaptığı konusunda bir fikrim var ancak net olarak emin olduktan sonra açıklayacağım." dedi.