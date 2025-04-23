4 DAKİKA BOYUNCA NEDEN DURAKSADI?

Görüntülerdeki aracın Bahtiyar'a ait olduğunu iddia eden Akdağ, "Narin 15.13'te Nevzat tarafından patikanın ortasında katledildi. Tam 21 dakika sonra 15 34'te Nevzat'ın aracı köyün çıkışında trafonun orada hareket halinde. 15.41'de Nevzat'ın aracı Sait Tek'in kamerasında görülüyor. Trafo ile Sait Tek'in arasındaki mesafe 3 dakikalık yol mesafesi... Bu durumda Nevzat aradaki yolda 4 dakika nerede duraksadı?? Bu arada patikayı hemen hemen hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde netleştirmiş bulunmaktayız. Nevzat'ın 4 dakika nerede duraksadığı ve ne yaptığı konusunda bir fikrim var ancak net olarak emin olduktan sonra açıklayacağım." dedi.