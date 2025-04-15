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Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan "savunma" mesajı!

Diyarbakır'da canavarca hislerle öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. Erzurum Cezaevinde kalan katil zanlısı Salim Güran, avukatların son günlerde paylaştığı raporlara dikkat çekerek, kendini aklamaya çalıştı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 21:03 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 21:04
Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran’dan savunma mesajı!

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunmuştu.

Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Diyarbakır'dan Erzurum Dumlu Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu. Güran'ın avukatı müvekkili Salim Güran'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SALİM GÜRAN'DAN KENDİNİ AKLAMA ÇABASI

Av. Onur Akdağ, yaptığı paylaşımda Salim Güran'ın şu ifadelerine yer verdi:

Bugün Erzurum Dumlu'da Salim'i cezaevinde ziyaret ettim. Söylediklerini aynen aktarıyorum. Hangi delile temas edildiyse benim masumiyetimi haykırdı. Bir dava gösterin ki, bir adam söyleyin ki lehine bu denli beraatini işaret eden kanıt ortaya çıkmış olsun. Madem ben evimdeysem ve bu durum internet, şarj, fatura, adımsayar gibi yoruma kapalı açık maddi delillerle kanıtlanıyorsa ben daha ne için buradayım ve benim ailem dün neden serbest bırakılmadı?

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