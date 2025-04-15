Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan "savunma" mesajı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunmuştu.
Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Diyarbakır'dan Erzurum Dumlu Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu. Güran'ın avukatı müvekkili Salim Güran'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.