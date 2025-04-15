Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan "savunma" mesajı!

Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran'dan ʺsavunmaʺ mesajı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.