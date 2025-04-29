İBB’ye bağlı İSPARK’ın işlettiği 36 otopark ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde İSPARK 'ın işlettiği 36 otoparkın, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile hizmete kapatıldığı iddia edildi.

İSPARK'ın otoparkları kapatıldı (DHA)

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıtalar tarafından mühürlendiği belirtilen otoparklarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, otoparkları kullanmak için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.