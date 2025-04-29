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İBB'ye bağlı İSPARK'ın işlettiği 36 otopark ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı

İSPARK tarafından işletilen kentin çeşitli ilçelerindeki 36 otoparkın, ruhsatı bulunmadığı gerekçesi ile İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 08:55
İBB’ye bağlı İSPARK’ın işlettiği 36 otopark ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde İSPARK'ın işlettiği 36 otoparkın, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile hizmete kapatıldığı iddia edildi.

İSPARK'ın otoparkları kapatıldı (DHA)İSPARK'ın otoparkları kapatıldı (DHA)

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıtalar tarafından mühürlendiği belirtilen otoparklarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, otoparkları kullanmak için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

İSPARK'ın otoparkları kapatıldı (DHA)İSPARK'ın otoparkları kapatıldı (DHA)

Bu kapsamda, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı'nın da aralarında bulunduğu otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

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