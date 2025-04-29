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Avrupa'daki elektrik krizi Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar'dan kritik açıklama: Sıkıntı büyük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı." dedi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:58
Avrupa’daki elektrik krizi Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan kritik açıklama: Sıkıntı büyük

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İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi. Bakan Bayraktar daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)

"BİZİ ETKİLEYEBİLECEK BOYUTTA"
Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

SORUMLU İSPANYA MI?
Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)


Portekiz'de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, bugün yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.

İspanya'da da elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.

İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi. (DHA)İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi. (DHA)



NELER OLMUŞTU?
28 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 12.33'te, yalnızca beş saniye içinde İspanya'da elektrik üretiminden 15 gigawatt (GW) bir anda sistemden kayboldu.

Aynı saniyelerde Portekiz'in büyük bölümü ve Fransa'nın güneyinde de kesinti başladı. Hükümet kaynaklarının açıkladığına göre, bu kayıp o anda ülkede tüketilmekte olan elektriğin yüzde 60'ına denk geliyordu. Sadece bu beş saniye kaos yaratmaya yetti. Sistem çöktü.

AMELİYATLAR YARIM KALDI, ATM'LER ÇALIŞMADI
Toplu kesintiyle birlikte trenler durdu, uçuşlar iptal oldu, internet ve cep telefonu hizmetleri kesildi, trafik ışıkları ile ATM'ler çalışmadı ve bazı hastanelerde rutin ameliyatlar ertelendi, İspanyol gazete El Pais'in deyimiyle milyonlarca kişi kaosun ortasında kaldı.

İspanya ve Portekiz karanlıkta kaldı! Süpermarketlere, ATMlere akın: Yağma uyarısı | Elektrik geldi sevinç çığlıkları atıldıİspanya ve Portekiz karanlıkta kaldı! Süpermarketlere, ATMlere akın: Yağma uyarısı | Elektrik geldi sevinç çığlıkları atıldı

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