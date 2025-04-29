Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi. Bakan Bayraktar daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)

"BİZİ ETKİLEYEBİLECEK BOYUTTA"

Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

SORUMLU İSPANYA MI?

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.