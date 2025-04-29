Antalya’da tur midibüsü devrildi: 18’i turist 19 yaralı!

Antalya Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi.

Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı (AA)

18'İ TURİST 19 YARALI

Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü.