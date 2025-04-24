2025 kurban vekaleti kaç TL? Diyanet 2025 kurban bedelini açıkladı

Başkan Erbaş, kurban ibadetinin kökeninin Hz. Adem'e kadar dayandığını hatırlatarak, bu ibadetin yerine getirilme şeklinin dini kaidelerle belirlendiğini ve başka ibadetlerle ikame edilemeyeceğini vurguladı.
Başkan Erbaş, kurban ibadetinin kökeninin Hz. Adem'e kadar dayandığını hatırlatarak, bu ibadetin yerine getirilme şeklinin dini kaidelerle belirlendiğini ve başka ibadetlerle ikame edilemeyeceğini vurguladı.
Diyanet tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim ücretleri şu şekilde oldu:
|🔹 Bölge
|💵 2025 Kurban Bedeli
|🇹🇷 Yurt İçi
|13.500 TL
|🌍 Yurt Dışı
|5.450 TL
Vatandaşlar, vekaletle kurban bağışlarını çeşitli yollarla gerçekleştirebilecek. Erbaş, sürecin kolay ve erişilebilir olduğuna dikkat çekti:
🔶 Web siteleri: www.tdv.org, bagis.tdv.org
🔶 Mobil uygulama: TDV bağış uygulaması
🔶 Fiziki başvuru noktaları: İl/ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar
🔶 Temsilcilikler: Din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler
🔶 Yerel camiler ve dernekler: Cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla vekalet verilebilecek