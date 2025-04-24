SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2025 kurban vekaleti kaç TL? Diyanet 2025 kurban bedelini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda bu yılki kurban ibadetine dair önemli açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:27
2025 kurban vekaleti kaç TL? Diyanet 2025 kurban bedelini açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erbaş, kurban ibadetinin kökeninin Hz. Adem'e kadar dayandığını hatırlatarak, bu ibadetin yerine getirilme şeklinin dini kaidelerle belirlendiğini ve başka ibadetlerle ikame edilemeyeceğini vurguladı.

💰 2025 KURBAN KESİM BEDELLERİ NE KADAR?

Diyanet tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim ücretleri şu şekilde oldu:

🔹 Bölge 💵 2025 Kurban Bedeli
🇹🇷 Yurt İçi 13.500 TL
🌍 Yurt Dışı 5.450 TL

🤝 VEKALETLE KURBAN NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar, vekaletle kurban bağışlarını çeşitli yollarla gerçekleştirebilecek. Erbaş, sürecin kolay ve erişilebilir olduğuna dikkat çekti:

📌 Türkiye İçin:

🔶 Web siteleri: www.tdv.org, bagis.tdv.org

🔶 Mobil uygulama: TDV bağış uygulaması

🔶 Fiziki başvuru noktaları: İl/ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar

🌍 Yurt Dışındaki Vatandaşlar İçin:

🔶 Temsilcilikler: Din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler

🔶 Yerel camiler ve dernekler: Cami dernekleri ve din görevlileri aracılığıyla vekalet verilebilecek

24 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç para?24 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç para?
24 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları son dakika! Gram altın ve çeyrek altın kaç para?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vurgun ’eko’sisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbas’ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı
CHP’nin olağanüstü kurultayına iptal davası! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Özgür Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu ve ekibi gelsin
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan deprem üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara çağrı: Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu: İstanbul’da deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
İstanbul depremi sonrası GSM hatları neden çöktü? Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 75’ini karşıladık
Koza Altın
Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı
Papa Franciscus’un son anları! Ölmeden önce ne istedi? Doktoru anlattı
Donald Trump’tan Putin’e doğrudan mesaj: Vladimir dur!
Böcek iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP’li Burcu Köksal’dan Siyaseten söyledim savunması!
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Bakan Yerlikaya: 101 bin kişinin barıma ihtiyacı karşılandı | Ağır hasarlı bina var mı?
Hindistan ile Pakistan savaşın eşiğinde! Keşmir saldırısından sonra anlaşmalar bozuldu vizeler iptal edildi
Deprem fırsatçıları online! Çadır fiyatlarına bir anda 8 bin 500 TL zam
Terörsüz Türkiye için hukuki zemin! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü: PKK ne zaman silah bırakacak?
Yenidoğan Çetesi davasında dikkat çeken ifade! Yenidoğan yoğun bakımına 28 günlük bebek: CİMER’e şikayet ettim
MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı
İstanbul’u deprem vurdu CHP sokakları karıştırdı! Aslı Baykal Gün yürüme günü mü? deyip Özel’e girişti: Çocuklarınızı CHP’den koruyun
Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek