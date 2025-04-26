Murat Ongun’un avukatının ifadesi ortaya çıktı! Operasyon gecesi evde ne yapıyordu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti.

Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Belirlenen avukata toplantıda vekalet verdiğini söyleyen Abbas, bu avukatın hem emniyet hem de adliye sürecinde yanında olduğunu kaydetti.



Abbas'ın operasyon öncesi gizli gerçekleştirilen toplantıyı ifşa edip avukatları işaret etmesinin ardından Ongun'un avukatlarından Serkan Günel gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yolsuzluk operasyonun gerçekleştirildiği tarihte polisin baskın yaptığı sırada güvenlik kamerasına kaydettiği görüntülerde, kapıyı açan Ongun'un polisten aldığı gözaltına kâğıdını, bakıp kontrol etmesi için Günel'e verdiği ortaya çıktı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Günel'in ifadesi de ortaya çıktı.

Günel, polisin baskın yaptığı gece neden Ongun'un evinde olduğu sorusunu yanıtladı.