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Murat Ongun'un avukatının ifadesi ortaya çıktı! Operasyon gecesi evde ne yapıyordu?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Abbas, İBB yetkililerinin 10 gün önce operasyondan haberdar olduğunu, "Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi ve tüm çalışanların ağız birliği yapması" için avukatların tayin edildiğini itiraf etti. Operasyon tarihinde İBB Danışmanı Murat Ongun'un evinde olduğu ortaya çıkan avukat Serkan Günel'in ifadesi de ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:49
Murat Ongun’un avukatının ifadesi ortaya çıktı! Operasyon gecesi evde ne yapıyordu?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu ve A Takımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. (AA)Ekrem İmamoğlu ve A Takımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. (AA)

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle yolsuzluk ağını gün yüzüne çıkardı.

OLASI OPERASYON İHTİMALİ MASAYA YATIRILDI

9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyleyen Abbas, bir avukatın yönettiği toplantıda, İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını ifade etti.

Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Murat Abbas ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Belirlenen avukata toplantıda vekalet verdiğini söyleyen Abbas, bu avukatın hem emniyet hem de adliye sürecinde yanında olduğunu kaydetti.

Abbas'ın operasyon öncesi gizli gerçekleştirilen toplantıyı ifşa edip avukatları işaret etmesinin ardından Ongun'un avukatlarından Serkan Günel gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yolsuzluk operasyonun gerçekleştirildiği tarihte polisin baskın yaptığı sırada güvenlik kamerasına kaydettiği görüntülerde, kapıyı açan Ongun'un polisten aldığı gözaltına kâğıdını, bakıp kontrol etmesi için Günel'e verdiği ortaya çıktı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Günel'in ifadesi de ortaya çıktı.

Günel, polisin baskın yaptığı gece neden Ongun'un evinde olduğu sorusunu yanıtladı.

Murat Ongun. (Takvim.com.tr)Murat Ongun. (Takvim.com.tr)

Serkan Günel, savcılığa verdiği ifadesinde, gece boyunca yalnızca mesleki bir görüşme yapmak amacıyla Murat Ongun'un evinde bulunduğunu belirtti.

Ongun'un, soruşturma hakkında hukuki danışmanlık almak amacıyla kendisini çağırdığını ifade eden Günel, bunun dışında herhangi bir gayesi olmadığını vurguladı.

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