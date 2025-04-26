Başkan Erdoğan’ın yoğun programı! Hangi ülkeleri ziyaret edecek? Donald Trump ile ne zaman görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan baharda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan baharda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.
Başkan Erdoğan önce 29 Nisan'da 4'üncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ardından 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacak.
Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın takviminde yer alan bir diğer program ise Azerbaycan'da olacak.
Başkan Erdoğan, 4'üncü Hükümetler Zirve Toplantısı'na katılacak.
TRUMP İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Haziran ayında ise Başkan Erdoğan'ın Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.