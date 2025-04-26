Başkan Erdoğan’ın yoğun programı! Hangi ülkeleri ziyaret edecek? Donald Trump ile ne zaman görüşecek?

Başkan Erdoğan ve Aliyev (Takvim Foto Arşiv)

Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın takviminde yer alan bir diğer program ise Azerbaycan'da olacak.

Başkan Erdoğan, 4'üncü Hükümetler Zirve Toplantısı'na katılacak.