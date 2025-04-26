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Başkan Erdoğan'ın yoğun programı! Hangi ülkeleri ziyaret edecek? Donald Trump ile ne zaman görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. 29 Nisan'da İtalya'ya gidecek olan Erdoğan, 3 Mayıs'ta KKTC'deki TEKNOFEST'e katılacak. Erdoğan-Trump görüşmesinin ise Haziran ayında gerçekleştirileceği öngörülüyor.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:21
Başkan Erdoğan’ın yoğun programı! Hangi ülkeleri ziyaret edecek? Donald Trump ile ne zaman görüşecek?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan baharda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

Başkan Erdoğan ve İtalyan lider Meloni (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve İtalyan lider Meloni (Takvim Foto Arşiv)

Başkan Erdoğan önce 29 Nisan'da 4'üncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun (AA)Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun (AA)

Ardından 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacak.

Başkan Erdoğan ve Aliyev (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Aliyev (Takvim Foto Arşiv)

Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın takviminde yer alan bir diğer program ise Azerbaycan'da olacak.

Başkan Erdoğan, 4'üncü Hükümetler Zirve Toplantısı'na katılacak.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)

TRUMP İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Haziran ayında ise Başkan Erdoğan'ın Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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