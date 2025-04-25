Milletin sesi "haberin kanalı" A Haber 14 yaşında!

Turkuvaz Medya Grubu'nun öncü markalarından, "haberin kanalı" A Haber, 14. yayın yılını kutluyor.
İLKLERİN KANALI
Türkiye'nin ilk HD haber kanalı olarak 25 Nisan 2011'de yayın hayatına başlayan A Haber, bugün hem Türkiye'de hem de dünyada en geniş muhabir ağına sahip haber kanalı olma unvanını taşıyor. Başarılı ekip çalışmasıyla gündemin nabzını tutan kanal, haberleri anlık olarak izleyiciyle buluşturuyor.
Özel haberleri, belgeselleri, analizleri ve hızlı haber refleksiyle dikkat çeken A Haber, kuruluşundan bu yana "yerli ve milli" duruşundan ödün vermeden yoluna devam ediyor..
Başkan Erdoğan, hain darbe girişiminde A Haber'den halka seslenmişti. (Ekran görüntüsü)
BAŞKAN ERDOĞAN HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE A HABER'DEN HALKA SESLENMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde A Haber'den Banu El'e bağlanarak halkı meydanlara davet etmişti.
Başkan Erdoğan, "Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım bunu başarılı bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA A HABER'İ KONUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında enkazı ilk kez A Haber görüntülemişti.
A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan, kaza bölgesine giderek helikopterin enkazını canlı yayında aktarmıştı. Dünyaca ünlü ajanslar A Haber'in canlı yayın görüntülerini kullanmıştı. Son teknolojiye sahip altyapısı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan A Haber, geride bıraktığı yıllarda her acıda, her sevinçte Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tuttu.