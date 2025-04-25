Milletin sesi "haberin kanalı" A Haber 14 yaşında!

Turkuvaz Medya Grubu'nun öncü markalarından, "haberin kanalı" A Haber, 14. yayın yılını kutluyor.

İLKLERİN KANALI

Türkiye'nin ilk HD haber kanalı olarak 25 Nisan 2011'de yayın hayatına başlayan A Haber, bugün hem Türkiye'de hem de dünyada en geniş muhabir ağına sahip haber kanalı olma unvanını taşıyor. Başarılı ekip çalışmasıyla gündemin nabzını tutan kanal, haberleri anlık olarak izleyiciyle buluşturuyor.

Özel haberleri, belgeselleri, analizleri ve hızlı haber refleksiyle dikkat çeken A Haber, kuruluşundan bu yana "yerli ve milli" duruşundan ödün vermeden yoluna devam ediyor..