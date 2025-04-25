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Milletin sesi "haberin kanalı" A Haber 14 yaşında!

Kurulduğu günden bu yana başarılı yayın politikasıyla izleyicinin teveccühünü kazanan, Turkuvaz Medya Grubu’nun öncü markalarından “haberin kanalı” A Haber, 14. yaşında. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin hedeflerinden biri olan A Haber, tecrübeli haberci kadrosu ile Türkiye ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber, yerli ve milli duruşundan ödün vermeden acı ile sevinçte izleyicisine en hızlı, en doğru haberleri ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyor.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:09
Milletin sesi haberin kanalı A Haber 14 yaşında!

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Turkuvaz Medya Grubu'nun öncü markalarından, "haberin kanalı" A Haber, 14. yayın yılını kutluyor.

A Haber 14 yaşında!

İLKLERİN KANALI
Türkiye'nin ilk HD haber kanalı olarak 25 Nisan 2011'de yayın hayatına başlayan A Haber, bugün hem Türkiye'de hem de dünyada en geniş muhabir ağına sahip haber kanalı olma unvanını taşıyor. Başarılı ekip çalışmasıyla gündemin nabzını tutan kanal, haberleri anlık olarak izleyiciyle buluşturuyor.

Özel haberleri, belgeselleri, analizleri ve hızlı haber refleksiyle dikkat çeken A Haber, kuruluşundan bu yana "yerli ve milli" duruşundan ödün vermeden yoluna devam ediyor..

Başkan Erdoğan, hain darbe girişiminde A Haber'den halka seslenmişti. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan, hain darbe girişiminde A Haber'den halka seslenmişti. (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE A HABER'DEN HALKA SESLENMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde A Haber'den Banu El'e bağlanarak halkı meydanlara davet etmişti.

Cumhurbaşkanı: Dik durun

Başkan Erdoğan, "Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım bunu başarılı bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA A HABER'İ KONUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında enkazı ilk kez A Haber görüntülemişti.İran Cumhurbaşkanı Reisi geçirdiği helikopter kazasında enkazı ilk kez A Haber görüntülemişti.

A Haber ekiplerinden Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan, kaza bölgesine giderek helikopterin enkazını canlı yayında aktarmıştı. Dünyaca ünlü ajanslar A Haber'in canlı yayın görüntülerini kullanmıştı. Son teknolojiye sahip altyapısı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan A Haber, geride bıraktığı yıllarda her acıda, her sevinçte Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tuttu.

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunma anı (A Haber ekran görüntüsü) Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunma anı (A Haber ekran görüntüsü)

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLKLERİ EKRANA GETİRDİK!
Türkiye'yi derinden sarsan Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde A Haber ekibi olarak flaş detayları ilk kez izleyicilerle paylaştık.

İsmail Haniye A Haber'e özel röportaj vermişti.İsmail Haniye A Haber'e özel röportaj vermişti.

ŞEHİT EDİLEN HAMAS LİDERİ HANİYE A HABER'E KONUŞMUŞTU
İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye A Haber'e özel röportaj vermişti.

Tecrübeli haberci kadrosu ve ilk günkü heyecanıyla A Haber, izleyicisinin güvenine layık olmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek.

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