Çankırı Kurşunlu TOKİ kura sonuçları sorgulama | 25 Nisan TOKİ canlı izle! Çankırı Kurşunlu 3. Etap kura sonuçları isim listesi

Çankırı Kurşunlu 3.Etap (Yenimahalle) 349 Konut Projesi'nin kura sonuçları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 25 Nisan Cuma günü gerçekleşecek olan çekiliş sonucunda birçok kişi ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Peki TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte Çankırı Kurşunlu 3. Etap kura sonuçları isim listesi!

(Kaynak: AA)

25 NİSAN TOKİ ÇANKIRI KURŞUNLU KURA SONUÇLARI

Çankırı Kurşunlu'da hayata geçirilen TOKİ 3. ve 4. Etap konut projeleri kapsamında, toplam 211 konutun hak sahipleri 25 Nisan 2025 Cuma günü belirleniyor. Kurşunlu 3. Etap'ta 188 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 olmak üzere toplam 197 konut, 4. Etap'ta ise 7'şer adet 2+1 ve 3+1 daire için kura çekimi yapılacak. 2+1 konutlar için 897, 3+1 konutlar için ise 202 başvuru alınan projede kura, saat 11.00'de Bilkent Plaza A3 Blok'ta noter huzurunda gerçekleştiriliyor.