"Terörsüz Türkiye" zirvesi! Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü

İmralı'nın PKK'ya yaptığı çağrı sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşme saat 10.30'da başladı, 12.15'te tamamlandı.

Zirve sonrası Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Sürecin ilerletilmesi açısından Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuda sanırım bazı gelişmeler görme şansımız da olacak" açıklaması yaptı.