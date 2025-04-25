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"Terörsüz Türkiye" zirvesi! Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti heyeti ile görüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Terörsüz Türkiye zirvesi! Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü

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İmralı'nın PKK'ya yaptığı çağrı sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşme saat 10.30'da başladı, 12.15'te tamamlandı.

Zirve sonrası Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Sürecin ilerletilmesi açısından Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuda sanırım bazı gelişmeler görme şansımız da olacak" açıklaması yaptı.

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