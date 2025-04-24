SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul 6,2 ile sallandı depremin ikinci günü vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor! "Evlere girmeye korkuyoruz"

İstanbul’daki 6,2’lik depremin ardından vatandaşlar ikinci günde de parklarda gecelemeye devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi kapalı semt pazarını, deprem korkusuyla evlerine girmeyen vatandaşların konaklaması için açtı.

Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 01:12 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 01:21
İstanbul 6,2 ile sallandı depremin ikinci günü vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor! Evlere girmeye korkuyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da dün Silivri merkezli yaşanan 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar çadırlarını alıp park ve bahçelerde konaklamaya devam etti. Depremin 2. gününde çadırda kalan vatandaşlarda azalma görülürken çadırda kalmaya devam edenler ise evlere girmeye korktuklarını belirtti.

İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)


"DEPREME DUŞTA YAKALANDIM"
Deprem sonrası parkta kalmak için geldiklerini söyleyen Sait Erol, "Deprem olduktan 1-2 saat sonra geldik. Evimiz Yeşilpınar'da evimizde hasar yok fakat felaket sallandık. Ben biraz şanssızdım depreme duşta yakalandım. Deprem olduğundan beri burada kalıyoruz bir gece kaldık hava soğuk ama çok şikayetçi değilim" dedi.

"EVLERE GİRMEYE KORKUYORUZ"
Depreme duş alırken yakalandığını söyleyen Ali Deşitoğlu, "Duşakabine ayağımı attım ve deprem oldu sonrasında hemen buraya geldik. Çadırımız yoktu babam sağolsun gitti çadır aldı. Bu gece 2 gün olacak fakat yapacak birşey yok. Evlerimizde hasar yok fakat evlere girmeye korkuyoruz, temkinli olmak zorundayız. Bu geceyi de atlattıktan sonra artık evlere gireriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)


"GÖÇÜK ALTINDA KALMAK İSTEMİYORUZ"
Birkaç gün daha parkta kalacaklarını söyleyen Hayati Deşitoğlu ise, "Ben deprem anında çalışıyordum. Zemin kat olduğu için hissetmedim fakat herkes kaçıştığı için kaçtık. Çadır aldık ve dışarıda kaldık 2 gündür buradayız. Tedbirimizi aldık, göçük altında kalmak istemiyoruz. Birkaç gün daha kalabiliriz, çocuklar istemezse belki yarın dönebiliriz. Allah beterinden korusun diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)


BEYLİKDÜZÜ'NDE KAPALI PAZAR HALKA AÇILDI
Deprem sonrası Beylikdüzü'nde insanların çadırda kalırken soğuktan etkilenmemesi ve deprem korkusuyla evlerine girmeyen vatandaşların konaklaması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından kapalı semt pazarı açıldı. Vatandaşlar burada çadırlarını getirip konakladı aynı zamanda belediye tarafından ücretsiz çay çorba ikramı yapıldı.

CANLI | İstanbulda deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | AFAD büyüklüğü açıkladı: 3,7 büyüklüğünde depremCANLI | İstanbulda deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | AFAD büyüklüğü açıkladı: 3,7 büyüklüğünde deprem

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Türk Kızılay’a kurban bağışı yaptı
37 bin sağlık personeli alınacak! Müjdeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu canlı yayında verdi
Borsa İstanbul
Kupa Fırtına’nın DNA’sında var! Trabzonspor - Göztepe: 2-0 | MAÇ SONUCU
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | AFAD büyüklüğü açıkladı: 3,7 büyüklüğünde deprem
ÖZEL | Göztepe taraftarlarından Trabzon halkına övgü dolu sözler! Keşke her deplasman Trabzon gibi olsa
İdefix
Vurgun ’eko’sisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbas’ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı
Başkan Erdoğan’dan deprem üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara çağrı: Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır
CHP’nin olağanüstü kurultayına iptal davası! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Özgür Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu ve ekibi gelsin
Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti! Gözaltına alınan Murat Ongun’un avukatı hakkında karar verildi
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu: İstanbul’da deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
İstanbul depremi sonrası GSM hatları neden çöktü? Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 75’ini karşıladık
Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!
Papa Franciscus’un son anları! Ölmeden önce ne istedi? Doktoru anlattı
Donald Trump’tan Putin’e doğrudan mesaj: Vladimir dur!
Böcek iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP’li Burcu Köksal’dan Siyaseten söyledim savunması!
Terörsüz Türkiye için hukuki zemin! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü: PKK ne zaman silah bırakacak?
MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı