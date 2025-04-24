İstanbul 6,2 ile sallandı depremin ikinci günü vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor! "Evlere girmeye korkuyoruz"

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İstanbul'da dün Silivri merkezli yaşanan 6,2'lik depremin ardından vatandaşlar çadırlarını alıp park ve bahçelerde konaklamaya devam etti. Depremin 2. gününde çadırda kalan vatandaşlarda azalma görülürken çadırda kalmaya devam edenler ise evlere girmeye korktuklarını belirtti.

İstanbul’da deprem sonrası 2. gecede de vatandaşlar çadırda kalmaya devam ediyor. (İHA)

"DEPREME DUŞTA YAKALANDIM"

Deprem sonrası parkta kalmak için geldiklerini söyleyen Sait Erol, "Deprem olduktan 1-2 saat sonra geldik. Evimiz Yeşilpınar'da evimizde hasar yok fakat felaket sallandık. Ben biraz şanssızdım depreme duşta yakalandım. Deprem olduğundan beri burada kalıyoruz bir gece kaldık hava soğuk ama çok şikayetçi değilim" dedi.



"EVLERE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Depreme duş alırken yakalandığını söyleyen Ali Deşitoğlu, "Duşakabine ayağımı attım ve deprem oldu sonrasında hemen buraya geldik. Çadırımız yoktu babam sağolsun gitti çadır aldı. Bu gece 2 gün olacak fakat yapacak birşey yok. Evlerimizde hasar yok fakat evlere girmeye korkuyoruz, temkinli olmak zorundayız. Bu geceyi de atlattıktan sonra artık evlere gireriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.