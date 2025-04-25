1 Mayıs’ta okullar açık mı, tatil mi? 30 Nisan üniversiteler ve okullar yarım gün mü?

1 Mayıs tarihinde okullar ve üniversitelerin tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Aynı zamanda "30 Nisan yarım gün mü? sorusu sıkça araştırılıyor. Peki 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı 'nda üniversiteler açık mı? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

30 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller arasında yer alır ve bu nedenle okullar ile kamu kurumları kapalı olur. Ancak 30 Nisan tarihinde herhangi bir yarım gün uygulaması bulunmaz. Eğitim kurumları ve iş yerleri 30 Nisan'da herhangi bir değişiklik olmadan rutin çalışmalarına devam eder.