CHP’li Meclis Üyesi Emre Atmaca’da skandal üstüne skandal: Küfür ve tehdit savurdu! Polisin burnunu kırdı

CHP’li Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Emre Atmaca

CHP'Lİ ATMACA TEHDİTLER SAVURDU: HAYATLARINI KARARTACAĞIM

Polisler kaza yeri incelemesi yapıldığı sırada CHP'li Emre Atmaca alkollü şekilde olay yerine gelerek polislere hitaben, "Ben CHP Genel Meclis üyesiyim. Caneri'de (Kepez İlçe Emniyet Müdürü) aradım. Bayan arkadaşım kaza yaptı ağlıyor. Hemen kazayı tutun. Karşı tarafla görüşeceğiz. Onları da s...., hayatlarını karartacağım" diyerek tehditler yağdırdı. Sabah'ın haberine göre hakaret ve küfürlerine devam eden Emre Atmaca, kazanın tarafı Aykut Berkant Çetin isimli kişiye de "Senin anını s....." diyerek saldırıda bulundu.