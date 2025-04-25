İstanbul'da her 5 yapıdan 1'i "S.O.S" veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm

Avrupa'nın en büyük metropollerinden olan İstanbul, toplamda 7.5 milyon ev ve iş yerini içinde barındırıyor. Bu konutların yaklaşık 1.5 milyonu hiçbir mühendislik hizmeti almadan ve kötü zemin üzerine inşa edilen yapılar olarak dikkat çekiyor.
Avrupa'nın en büyük metropollerinden olan İstanbul, toplamda 7.5 milyon ev ve iş yerini içinde barındırıyor. Bu konutların yaklaşık 1.5 milyonu hiçbir mühendislik hizmeti almadan ve kötü zemin üzerine inşa edilen yapılar olarak dikkat çekiyor.
Bunların 600 bini ise neredeyse kendiliğinden çökmek üzere olan ve "ileri derecede riskli" kategorideki konutlar konumunda bulunuyor.
1.5 milyon riskli yapıda 5 milyonu aşkın insanın yaşadığı değerlendiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle İstanbul'da şu an 200 bini aşkın ev ve iş yeri dönüşüm sürecinden geçiyor.
Megakent'İn 39 ilçesinde son 22 yılda dönüşümü tamamlanan toplam ev ve iş yeri sayısı ise 900 bini aştı. İstanbul'un 39 ilçesinde, konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira da taşınma desteği sunuluyor.
9 Ağustos 2024 tarihinden bu yana projeye süre kısıtlaması olmaksızın başvurulabiliyor.
KAYBEDECEK VAKİT YOK
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm için kaybedecek vakit kalmadığını belirtti.
"1.5 milyon riskli binanın olduğunu hatta bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok. Sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki, İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde siyasete ve polemiğe yer yoktur" dedi.
Bakan Kurum, "Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik. En çok hasar ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler" dedi.
CHP'DEN 43 DAVA
Ekrem İmamoğlu, İBB ve CHP'li meclis üyelerinin, kentsel dönüşümü engellemek için Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Tuzla ve Üsküdar'da toplam 43 ayrı dava açtığı ortaya çıktı.