İstanbul'da her 5 yapıdan 1'i "S.O.S" veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm

İstanbul'da her 5 yapıdan 1'i ʺS.O.Sʺ veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Megakent'İn 39 ilçesinde son 22 yılda dönüşümü tamamlanan toplam ev ve iş yeri sayısı ise 900 bini aştı. İstanbul'un 39 ilçesinde, konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira da taşınma desteği sunuluyor.

İstanbul'da her 5 yapıdan 1'i ʺS.O.Sʺ veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 9 Ağustos 2024 tarihinden bu yana projeye süre kısıtlaması olmaksızın başvurulabiliyor.

İstanbul'da her 5 yapıdan 1'i ʺS.O.Sʺ veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) KAYBEDECEK VAKİT YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm için kaybedecek vakit kalmadığını belirtti. "1.5 milyon riskli binanın olduğunu hatta bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok. Sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki, İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde siyasete ve polemiğe yer yoktur" dedi.