SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB'deki sır toplantı deşifre oldu: İtirafçı Murat Abbas gizli toplantıyı anlattı!

İBB’de itirafçı Murat Abbas, operasyondan 10 gün önce yapılan gizli toplantıyı anlattı. Murat Ongun’un avukatı gözaltına alındı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
İBB’deki sır toplantı deşifre oldu: İtirafçı Murat Abbas gizli toplantıyı anlattı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle "yolsuzluk" ağını ifşa etti. Olası operasyona karşı 9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyledi.

"Bu toplantıda Medya A.Ş Genel Müdürü Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi. Belirlenen avukata vekalet verdim. Bu avukat hem emniyette, hem adliye sürecinde yanımda oldu" dedi.

Bu gelişmelerin ardından Ongun'un avukat Serkan Günel, dün sabah sosyal medyadan gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığında avukatlığını yapan Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi.

İmamoğlu'nun ekibi hakkında önemli bilgiler veren Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kapsamında "Ev hapsi" şartıyla serbest bırakılmıştı.

Vurgun ekosisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbasın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşıVurgun ekosisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbasın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP engeli! 5 ilçede tam 43 dava açtılar
Bakan Ersoy’dan Turkuvaz Medya Merkezi’ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı: İlk 3
Borsa İstanbul
Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor?
İstanbul’da her 5 yapıdan 1’i S.O.S veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm
Başkan Erdoğan Türk Kızılay’a kurban bağışı yaptı
İdefix
37 bin sağlık personeli alınacak! Müjdeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu canlı yayında verdi
Kupa Fırtına’nın DNA’sında var! Trabzonspor - Göztepe: 2-0 | MAÇ SONUCU
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | AFAD büyüklüğü açıkladı: 3,7 büyüklüğünde deprem
ÖZEL | Göztepe taraftarlarından Trabzon halkına övgü dolu sözler! Keşke her deplasman Trabzon gibi olsa
Vurgun ’eko’sisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbas’ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı
Başkan Erdoğan’dan deprem üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara çağrı: Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır
CHP’nin olağanüstü kurultayına iptal davası! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Özgür Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu ve ekibi gelsin
Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti! Gözaltına alınan Murat Ongun’un avukatı hakkında karar verildi
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu: İstanbul’da deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
İstanbul depremi sonrası GSM hatları neden çöktü? Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 75’ini karşıladık
Papa Franciscus’un son anları! Ölmeden önce ne istedi? Doktoru anlattı
Terörsüz Türkiye için hukuki zemin! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü: PKK ne zaman silah bırakacak?