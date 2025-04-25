İBB’deki sır toplantı deşifre oldu: İtirafçı Murat Abbas gizli toplantıyı anlattı!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle "yolsuzluk" ağını ifşa etti. Olası operasyona karşı 9 Mart 2025'te Kültür A.Ş.'de hazırlık toplantısı yapıldığını söyledi.

"Bu toplantıda Medya A.Ş Genel Müdürü Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi. Belirlenen avukata vekalet verdim. Bu avukat hem emniyette, hem adliye sürecinde yanımda oldu" dedi.

Bu gelişmelerin ardından Ongun'un avukat Serkan Günel, dün sabah sosyal medyadan gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığında avukatlığını yapan Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun da gözaltı listesinde olduğu öğrenildi.



İmamoğlu'nun ekibi hakkında önemli bilgiler veren Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kapsamında "Ev hapsi" şartıyla serbest bırakılmıştı.