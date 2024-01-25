CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda çarpıcı detay! Evraklara ulaşıldı! İmzayı kendisi atmamış





Usul ve yasaya uygun olarak yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen zemin etüt ve diğer projelere dair evraklarda gösterilen değerler, başsavcılığın yaptırdığı incelemedeki özellikle laboratuvar sonuçları ile uyuşmadı.



Temel inşaatları tamamlanmasına rağmen iki aylık süreçte villa inşaatlarının temel yapılarının ve raporsuz olarak usulsüz birtakım zemin iyileştirme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

SAHTE RAPORLAR DÜZENLEMİŞLER

Temel inşaatı tamamlanmış bir zeminde söz konusu şartlardaki düşey enjeksiyon uygulaması yapılamaz. Ancak raporlarda yapılmış gibi gösterildi.



Yapılan sondajlarda kil tabakaya rastlanıldığına dair rapor tutulduğu gibi raporda kil tabaka denildiğinden dolayı sıvılaşma analizinin yapılmadığı, oysa bilirkişilerce yapılan analizde zeminin sıvılaşabilir olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğu belirlendi.





Bazı sondajların fotoğraflarının kamyon fotoğraflarında aynı nokta farklı açılardan çekilmiş veya aynı fotoğrafın konulmuş olduğu, dolayısıyla zemin etüt sondajlarının yapıldığına dair fotoğrafların birbirinin aynısı olan gerçeğe aykırı fotoğraflar olduğu görüldü. YASAL MEVZUATA UYDURULMUŞ

Büyükçekmece Gölü Havza Koruma Alanı'nın 1000 metrelik kısmında hiçbir yapılaşmaya izin verilmiyor. Söz konusu villalar ruhsat işlemine takılmamak içi yakın koruma havzasının bittiği noktadan 71 metre mesafe verilerek yapılmış. Böylece uzak koruma havzası bölgesindeki izinlerden yararlanılarak inşaatlar yasal mevzuata uydurulmuş. KÖYLÜLER TEPKİLİ

Gül, inşaat'ın yaptığı villa kentin hemen yanı başındaki Eskice Köyü sakinleri kendilerine evleri için bir çivi bile çaktırmayan başkanın iş villalara geldiğinde her türlü kolaylığı sağladığını söylüyor.

Köy sakinlerinden "50 yıldır bu köydeyiz. Eskiden göl bu kadar büyük değildi. Gölün su tutma alanı büyüdü ve köyden bazı evler göle çok yakın kaldı. Mutlak koruma alanında kalan evler kamulaştırıldı. Fakat Ekrem İmamoğlu başa gelince kamulaştırmalar da durdu. Mevsim İstanbul Sitesi gibi bizim evlerimiz de Göl Havzası'nda kalıyor. Mesafe hemen hemen aynı diyebilirim. Biz evimize çivi çakamaz, kümes yapamazken onlar villa kent yapabiliyor. Alkent'in yaptığı Göl Evleri de aynı şekilde. Bu nasıl oluyor?" diyor. Eskice Köyü sakinlerinden S.A. "Benim çatım çökmek üzere. Onu bile yaptırmam yasak. Bizim çivi çakamadığımız alanlarda şimdi milyonluk villalar yapılıyor. Nasıl oluyor biz de bilmiyoruz. Belediye Başkanı Hasan Akgün, bizi zaman zaman köy camisine toplayıp konuşmalar yapıyordu. Kendisi bize 'Maydanoz bile dikmeyin. Burası hassas bölge. Her hamlenizle içme suyuna zarar verirsiniz' diyordu. Biz hassas davrandık ama kendisi davranmadı" diyerek başkana tepki gösterdi. MÜHENDİS İHBAR ETTİ

Bir mühendisin 2022'de başlatılan rüşvet soruşturmasında Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüt firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartıldığı ortaya çıktı. İhbarda bulunan mühendise ulaşıldı. Can güvenliği endişesiyle başka şehre taşınmak zorunda kaldığını belirten mühendis, açıklama yapmaya çekindiğini söyledi.