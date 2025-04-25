Trafik kazasına müdahale ederken TIR’ın çarptığı polis Zeki Bacak’tan acı haber... Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı

Cizre- Nusaybin karayolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan'dan meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, yol açma çalışması sırasında yol işaretlemelerini aşan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şırnak 'ın trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak 'tan acı haber geldi.

Şehit Zeki Bacak

ZEKİ BACAK ŞEHİT OLDU

Sürücü gözaltına alınırken, Zeki Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde şehit oldu.