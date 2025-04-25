Trafik kazasına müdahale ederken TIR’ın çarptığı polis Zeki Bacak’tan acı haber... Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı

Şırnak'ın trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak'tan acı haber geldi.
Cizre- Nusaybin karayolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan'dan meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, yol açma çalışması sırasında yol işaretlemelerini aşan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Şehit Zeki Bacak
ZEKİ BACAK ŞEHİT OLDU
Sürücü gözaltına alınırken, Zeki Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde şehit oldu.
Şırnak Valiliği şehit haberini duyurdu
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan şehit Zeki Bacak'ın ailesine başsağlığı diledi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Bacak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.