"Şaibeli Kurultay" soruşturmasında gazeteci Murat Çultu tanıklık yaptı: 6 delegeye 2 milyon lira!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin "Şaibeli Kurultayı" ile ilgili başlattığı soruşturmada gazeteci Murat Çultu, tanık olarak ifade verdi. Çultu, Özgür Özel'in desteklenmesi karşılığında bazı delegeler veya yakınlarının belediyelerde işlere yerleştirildiğini söyledi.



CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 kurultay delegesi ile 2 milyon liraya anlaştıklarını iddia etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de oy için aday yapılarak seçilmesinin sağlandığını bildirdi.

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