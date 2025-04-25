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Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüme vurgu: Taş üstüne taş koyma zamanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bugünler siyaset yapma değil, bir, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Başkan Erdoğan’dan kentsel dönüşüme vurgu: Taş üstüne taş koyma zamanı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde depremle ilgili de önemli açıklamalar yaptı:

Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışı ile çalışıyoruz. Deprem günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz, bunu milletimize saygısızlık olarak görüyoruz.

Bu günler siyaset yapma değil, bir ve beraber olma dönemleridir. Tüm enerjimizi yapı stokumuzu yenilemeye harcamalıyız. Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Kentsel dönüşüm için ele ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bugünler siyaset yapma değil, bir, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir.

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