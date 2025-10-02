İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede, nasıl gidilir? E-devlet İstanbul toplanma alanı sorgulama ekranı!

İstanbul'da meydana gelen depremler, vatandaşların deprem toplanma alanlarını sorgulamasına neden oldu. AFAD'ın açıkladığı depremlerin ardından, e-Devlet üzerinden toplanma alanı aramaları hız kazandı. Peki 2025 İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? İşte İstanbul'daki güncel toplanma alanları!
İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede?
İstanbul'da ve Türkiye genelinde olası bir deprem sonrası güvenli bölgelere yönelmek isteyen vatandaşlar, AFAD'ın belirlediği toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilir.
İşte adım adım sorgulama rehberi ⤵
🔹turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
🔹Ana sayfadaki arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yazın.
🔹T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
🔹Karşınıza çıkan ekranda, bulunduğunuz konuma en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görüntüleyin.
🔹Harita üzerinde işaretli olan güvenli alanlara ulaşım güzergahınızı önceden planlayarak hazırlıklı olun.