İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede, nasıl gidilir? E-devlet İstanbul toplanma alanı sorgulama ekranı!

İstanbul'da meydana gelen depremler, vatandaşların deprem toplanma alanlarını sorgulamasına neden oldu. AFAD'ın açıkladığı depremlerin ardından, e-Devlet üzerinden toplanma alanı aramaları hız kazandı. Peki 2025 İstanbul'da deprem toplanma alanları nerede? İşte İstanbul'daki güncel toplanma alanları!