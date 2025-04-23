İstanbul’daki 6.2’lik depremin sesi kaydedildi! Tüyler ürperten uğultu

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Milyonların yaşadığı İstanbul başta olmak birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Silivri ve şiddeti ise 6.2 olarak açıklandı. Depremin ardından vatandaşlar dışarı çıkıp olası yıkımlardan kendilerini korumaya çalıştı.

Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa indi (AA) Üst üste yaşanan artçıların etkili olduğu günde, büyük sarsıntının sesi kaydedildi. Tüyler ürperten uğultu ile ilgili olarak açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir." diye konuştular. İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi