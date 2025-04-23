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İstanbul'daki 6.2'lik depremin sesi kaydedildi! Tüyler ürperten uğultu

Merkez üssü Silivri olan 6.2 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı depremin ardından milyonlarca vatandaş panik halinde sokağa çıktı. Depremin meydana geldiği anlarda sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:15
İstanbul’daki 6.2’lik depremin sesi kaydedildi! Tüyler ürperten uğultu

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Milyonların yaşadığı İstanbul başta olmak birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Silivri ve şiddeti ise 6.2 olarak açıklandı. Depremin ardından vatandaşlar dışarı çıkıp olası yıkımlardan kendilerini korumaya çalıştı.

Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa indi (AA)Deprem sonrasında vatandaşlar sokağa indi (AA)

Üst üste yaşanan artçıların etkili olduğu günde, büyük sarsıntının sesi kaydedildi. Tüyler ürperten uğultu ile ilgili olarak açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir." diye konuştular.

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

Deprem birçok ilde hissedildi (AA)Deprem birçok ilde hissedildi (AA)

Ayrıca, "Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür." ifadesiyle bu sesin doğal bir ses olmadığını, bilimsel analizle duyulabilir formata getirildiğini belirterek, "Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" sözleriyle, bu durumun sismik dalgaların yerle etkileşiminin bir sonucu olduğunu vurguladılar.

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