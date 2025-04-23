Sağanak kapıdayken yüzde 80’i aştı! 23 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları

23 Nisan itibarıyla İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı %80'i aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre hafta devamında İstanbul'u yağışlı ve gök gürültülü bir hava bekliyor. Peki barajlardaki son durum nedir? İşte İSKİ baraj doluluk oranları...
İSKİ
23 Nisan baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
23 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,73 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Nisan'da doluluk oranlarını aşağıda bulabilirsiniz.
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Baraj doluluk oranları (23 Nisan 2025):
- • Ömerli Barajı: %93,91
- • Darlık Barajı: %81,69