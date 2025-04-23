Sağanak kapıdayken yüzde 80’i aştı! 23 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları

23 Nisan itibarıyla İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı %80'i aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre hafta devamında İstanbul'u yağışlı ve gök gürültülü bir hava bekliyor. Peki barajlardaki son durum nedir? İşte İSKİ baraj doluluk oranları...