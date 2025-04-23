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Antalya, Datça, Muğla'da köpek balığı alarmı: Türkiye’de hangi türler nerelerde bulunuyor?

Antalya, Muğla ve Datça sahillerinde köpek balığı görüldü. Antalya Konyaaltı sahilinde köpek balığı görüntülenirken, Datça kıyısında ise cam gözü cinsi köpek balığı kameralara takıldı. Peki Türkiye’de hangi tür köpek balığı nerelerde bulunuyor? İşte konuya dair merak edilenler…

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:56
Antalya, Datça, Muğla’da köpek balığı alarmı: Türkiye’de hangi türler nerelerde bulunuyor?

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Açık denizden beslenmek amacıyla kıyı bölgesine geldiği düşünülen köpek balıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Videolarda, suyun yüzeyinin hemen altındaki iki köpek balığının bir süre bölgeyi gezdikten sonra gözden kaybolduğu görüldü. İşte o görüntüler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Datça sahilinde camgöz cinsi köpek balığı görüntülendi
Muğla'nın Datça ilçe merkezine yakın bir sahil bölgesinde, kıyıya yakın bir noktada camgöz cinsi olduğu tahmin edilen bir köpek balığı görüldü. Bölge halkı, bu nadir anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Datça'da kıyıya yakın bölgede iki köpek balığı görüldü

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Kıyıda avlanan köpek balığı Antalya Konyaaltı'nda görüldü
Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının, amatör bir balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Savaş Güzel, hafta sonu oğlu ile balığa çıktığını ve yaklaşık 30 metre derinlikteyken büyük bir yüzgeç gördüklerini belirtti. Teknenin sanal çapasına saldıran köpek balığı, önce hamle yaptı, ardından tekneden uzaklaştı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Türkiye'de hangi türler nerelerde bulunuyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre, Akdeniz Havzası'nda 80 farklı kıkırdaklı balık türü bulunmakla birlikte, bunların 71'inin bu bölgede yaşadığı kesin olarak doğrulanmıştır. Bu türlerden biri olan kum köpekbalığı (Carcharinus plumbeus), Ege ve Akdeniz kıyılarında görülürken, Akdeniz havzasındaki tek üreme alanı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Boncuk Koyu'dur. Akdeniz dışında tropik ve ılıman denizlerde de yayılım gösteren kum köpekbalıkları, Türkiye kıyılarında ve Akdeniz havzasında "Tehdit Altında" olarak sınıflandırılıyor.

Kum köpekbalıkları, büyük dorsal yüzgeçleri ve belirgin tepe yapısıyla tanınır. 2,5 metreye kadar büyüyebilir ve genellikle mavi-gri veya koyu renkte olup, alt tarafları açık renktedir. Tropikal sularda, özellikle 23-27°C sıcaklık aralığında, kıyı yakınları ve derin sularda yaşarlar. Beslenme alışkanlıkları arasında küçük balıklar, vatozlar ve yumuşakçalar yer alır.

Boncuk Koyu, kum köpekbalıklarının ürediği tek bilinen alan olarak korunmaktadır. Koyun kuzeyi, Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından izleme altına alınmış ve çeşitli yasaklarla insan faaliyetleri sınırlandırılmıştır. Bu alan, bilgilendirme tabelaları ve şamandıra işaretlemeleriyle halkın bilinçlendirilmesi sağlanarak korunuyor.

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