Antalya, Datça, Muğla’da köpek balığı alarmı: Türkiye’de hangi türler nerelerde bulunuyor?

(Kaynak: AA)

Türkiye'de hangi türler nerelerde bulunuyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre, Akdeniz Havzası'nda 80 farklı kıkırdaklı balık türü bulunmakla birlikte, bunların 71'inin bu bölgede yaşadığı kesin olarak doğrulanmıştır. Bu türlerden biri olan kum köpekbalığı (Carcharinus plumbeus), Ege ve Akdeniz kıyılarında görülürken, Akdeniz havzasındaki tek üreme alanı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Boncuk Koyu'dur. Akdeniz dışında tropik ve ılıman denizlerde de yayılım gösteren kum köpekbalıkları, Türkiye kıyılarında ve Akdeniz havzasında "Tehdit Altında" olarak sınıflandırılıyor.

Kum köpekbalıkları, büyük dorsal yüzgeçleri ve belirgin tepe yapısıyla tanınır. 2,5 metreye kadar büyüyebilir ve genellikle mavi-gri veya koyu renkte olup, alt tarafları açık renktedir. Tropikal sularda, özellikle 23-27°C sıcaklık aralığında, kıyı yakınları ve derin sularda yaşarlar. Beslenme alışkanlıkları arasında küçük balıklar, vatozlar ve yumuşakçalar yer alır.

Boncuk Koyu, kum köpekbalıklarının ürediği tek bilinen alan olarak korunmaktadır. Koyun kuzeyi, Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından izleme altına alınmış ve çeşitli yasaklarla insan faaliyetleri sınırlandırılmıştır. Bu alan, bilgilendirme tabelaları ve şamandıra işaretlemeleriyle halkın bilinçlendirilmesi sağlanarak korunuyor.