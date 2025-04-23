SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi
Baharın rehaveti kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için kritik uyarılar peş peşe geldi. Önümüzdeki günlerde hava koşulları aniden değişiyor. MGM tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar etkili olacak. Bugün 8 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Hangi bölgelerde yağışlar görülecek? İşte 23 Nisan hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:56