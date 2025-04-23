SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

23 Nisan'da Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il rapor.