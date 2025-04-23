Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

Baharın rehaveti kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için kritik uyarılar peş peşe geldi. Önümüzdeki günlerde hava koşulları aniden değişiyor. MGM tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar etkili olacak. Bugün 8 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Hangi bölgelerde yağışlar görülecek? İşte 23 Nisan hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:56
SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

23 Nisan'da Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il rapor.

SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

8 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle doğu illerimizde zorlu hava koşullarına dikkat çekiyor. Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan illeri için sarı kod uyarısı yapıldı. Bu bölgelerdeki vatandaşların yoğun sağanak yağış, yerel kuvvetli rüzgar ve sis gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

Ankara'da Sağanak Alarmı: Meteoroloji'den Kritik Uyarı

Başkentte önümüzdeki saatlerde etkili olması beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşlara peş peşe uyarılar geldi.

SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

Ani Sel Riski: Valilik 2 Saatlik Periyoda Dikkat Çekti

Ankara Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verileri kamuoyuyla paylaşarak Ankara çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın olası ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kısa süreli fırtınaya karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor." denildi.

Yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenirken trafikte de ciddi aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi

Orhan Şen'den Kritik Değerlendirme: "Sıcaklık Artıyor, Yağış Yayılıyor"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanaklar etkili olacak. Sıcaklık değerleri ise artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.