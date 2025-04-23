Fuat Keleş CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesini ifşa etti: Fatih Keleş benden 1 milyon dolar aldı

İmamoğlu'nun ʺkasasıʺ olarak nitelenen tutuklu Fatih Keleş (Sosyal medya)

"İMAMOĞLU BABAMI ARAYARAK 'BU DAVADAN FERAGAT ET' DİYE EMRİVAKİ HABER VERDİ"

Keleş, daha sonraki parsellerde ruhsatlarını almak için mimari ve diğer projeleri hazırlayarak, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ilgili birime teslim ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Bu dönemde babam Mustafa Keleş'in diğer şirketi olan Arke İnşaat ile babamın başka projelerindeki ortaklarından Kameroğlu İnşaat ile ticari bir anlaşmazlıkla ilgili davası vardı. Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu babamı arayarak 'Bu davadan feragat et.' diye emrivaki haber verdi. Babam bahsi geçen davadan feragat etmedi. Bu olayın sonrasında belediyedeki ruhsatımızı imzalamıyordu. İlerleyen zamanda 'Ben nasıl inşaat ruhsatı alacağım.' diye düşünürken ofisime daha önce tanımadığım Fatih Keleş isimli birisi geldi. Benimle görüştü, 'Ben senin ruhsat işini çözerim. Bununla ilgili benim ofisimde görüşelim.' dedi."