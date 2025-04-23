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Kamuda tasarruf adımı: Personel servislerinde araç yaş sınırı değişti

Personel servis araçlarında yaş sınırı yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, kamu kurumlarında personel taşımacılığında kullanılacak araçların yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:03
Kamuda tasarruf adımı: Personel servislerinde araç yaş sınırı değişti

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Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi.

KARAR RESMİ GAZETEDE
Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldıPersonel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı

Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu.

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldıPersonel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı

Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldıPersonel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı