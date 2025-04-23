CANLI TAKİP | TBMM 105 yaşında! İşte Meclis’in 23 Nisan programı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 105 yıl önce 23 Nisan'da açıldı.
TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.
Bugün Genel Kurul, özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, makamını çocuklara devredecek ve TBMM Tören Salonu'nda 105. Yıl Resepsiyonu verecek.
İşte tüm Türkiye'de anbean yaşananlar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini belirtti.
Tekin, mesajında şunlar kaydetti:
"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.
Göreme ve Ortahisar'da bulunan kalkış alanlarından yükselen sıcak hava balonları, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi ve Göreme Beldesi üzerinden geçerek Aşk Vadisine iniş yaptı. Aynı anda havalanan ve sepetlerinden Türk Bayrakları bulunan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Balon pilotu Kemal Kaya "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız. Bu bayram Türkiye'de ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 105. yılını kutlamak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündemle toplanacak.
TBMM'nin 105. açılış yılı tören programından derlenen bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 23 Nisan Çarşamba günü, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak ilk törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Kurtulmuş başkanlığındaki heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtulmuş, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.
Daha sonra Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. TBMM'nin 23 Nisan 1920'deki açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak ve Özel Defter'i imzalayacak.
TBMM Genel Kurulu aynı gün saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Toplantıda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.
BAŞKANLIK MAKAMI ÇOCUKLARA DEVREDİLECEK
TBMM Genel Kurulu'nda, yarın 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu da gerçekleştirilecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu açtıktan sonra oturumu çocuklara devredecek. Çocuklar, Genel Kurul kürsüsünden 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair duygularını, düşüncelerini ve geleceğe dair hayallerini paylaşacak. Özel oturumda ayrıca çocukların sesi ve geleceğe dair umutlarını yansıtan "TBMM Çocuk Özel Oturumu Bildirisi" okunacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 21 Nisan Pazartesi günü dünya çocuklarını kabul edecek. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek kabulde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklar, Meclis'te barış ve dostluk mesajları verecek.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Çarşamba günü, TBMM Tören Salonu'nda tebrikleri kabul edecek, ardından TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek.