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Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi'ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu'nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!

Ekrem İmamoğlu ve “kasası" olarak bilinen "Sıvacı" Adem Soytekin’in, Eston Yapı’nın dev projesine çökme hikayesi ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, İmamoğlu ve Soytekin'in Deniz İstanbul Projesi’nde yer alan 3 lüks daireyi tehditle ele geçirdiği belgelendi. 2015’te talepleri reddedilen Adem Soytekin, İmamoğlu’nun başkan seçilmesinden sonra firmaya baskıyı artırdığı ve İmamoğlu'nun "O projeyi yaptırmam" tehdidi kayıtlara yansıdı. Ardından 3 daire hiçbir bedel ödenmeden paravan firmaya devredildi. İşte o çökme hikayesinin detayları...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:52
Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi’ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu’nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kök salmış organize suç şebekesine yönelik başlattığı dev yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni skandalları gün yüzüne çıkarıyor.

"Çıkar amaçlı İmamoğlu organize suç örgütü" adıyla yürütülen soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinin kamu gücünü kullanarak iş dünyası üzerinde baskı kurduğu, ranta çöktüğü ve haksız kazanç sağladığı belgeleriyle ortaya kondu.

Bu kapsamda tutuklanan isimler arasında yer alan ve kamuoyunda "Sıvacı Adem" olarak bilinen Adem Soytekin, çetenin en kritik aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor...

Ekrem İmamoğlu ve Adem Soytekin (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Adem Soytekin (Takvim.com.tr Arşiv)

ESTON YAPIYA "ÇÖKME" HİKAYESİ!
İmamoğlu'nun adeta "kasası" gibi hareket eden bir dönem İmamoğlu'nun kalfalığını yapan ve daha sonra ultra zenginleşen Soytekin'in, Keleşoğlu Holding'e bağlı Eston Yapı'nın yürüttüğü Deniz İstanbul Projesi üzerinden gerçekleştirdiği çökme operasyonunun detayları adeta dudak uçuklattı.

Deniz İstanbul Projesi Deniz İstanbul Projesi

PİYASANIN ÜSTÜNDE TEKLİF VERDİ KABUL EDİLMEYİNCE İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ
Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgelere göre, Soytekin 2015 ve 2017 yıllarında Deniz İstanbul şantiyesine giderek firma yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, demir ve kalıp işlerini piyasa değerinin yüzde 35 üstünde verme teklifinde bulunan Soytekin, bu taleplerin reddedilmesi üzerine projeye karşı tavır aldı.

İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra, 2020 yılında Soytekin, projeye yeniden döndü. Bu kez doğrudan İmamoğlu adına hareket eden Soytekin, firma yetkililerine sözde "kreş yapılması" karşılığında üç daire veya eşdeğer ödeme talep etti. Firma, bu talebi yine geri çevirince Soytekin çıtayı yükseltti.

Adem Soytekin (Takvim.com.tr Arşiv)Adem Soytekin (Takvim.com.tr Arşiv)

EKREM İMAMOĞLU'NUN TEHDİDİ KAYITLARDA: "O PROJEYİ YAPTIRMAM!"
Savcılık kayıtlarına giren rapora göre, Soytekin, firma sahibinin ofisinde doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu arayarak sesi hoparlöre veriyor. Görüşmede Soytekin, "Başkanım, kreş yapmayacaklarmış" ifadelerini kullanıyor.

Bunun üzerine İmamoğlu'ndan "Kreş yapmıyorlarsa ben de onlara o projeyi yaptırmam." şeklinde tehdit geliyor.

Bu açık tehdidin ardından Soytekin, "Başkanım, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım" diyerek telefonu kapatıyor ve planını devreye alıyor.

Deniz İstanbul Projesi Deniz İstanbul Projesi

3 LÜKS DAİRE KARŞILIKSIZ DEVREDİLDİ
Nitekim, 2020 yılı Şubat ayında Deniz İstanbul Mercan Konakları'ndaki E4, F3 ve F2 bloklarından toplam 3 adet 3+1 daire, hiçbir bedel ödenmeden Sulkar İnşaat adlı paravan bir firmaya devrediliyor. Bu dairelerin, doğrudan Soytekin tarafından yönetildiği ve daha sonra düşük fiyata satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Durumu fark eden müteahhit firma, dairelerin bir ilan sistesi üzerinden ucuza satışa çıkarıldığını görünce projedeki fiyat dengesinin bozulmaması için daireleri üste para vererek yeniden satın almak zorunda kaldı.

DAİRELERİN BUGÜNKÜ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Deniz İstanbul Projesi'nde yer alan 3+1 dairelerin 2025 yılı itibarıyla 16 milyon TL ile 22 milyon TL arasında değişen fiyatlara satıldığı göz önüne alındığında, çökülen bu 3 daireden elde edilen kazancın toplamda 50-60 milyon TL'yi bulduğu değerlendiriliyor.

MASAK RAPORU: İRTİKAP VE KARA PARA İZİ NET
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iletişim kayıtları ile İmamoğlu'nun doğrudan tehdidini belgeledi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, "irtikap suçu" tüm unsurlarıyla tespit edildi. Ancak bu dairelerin satışından elde edilen milyonlarca liralık gelirin akıbeti ise meçhul...

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