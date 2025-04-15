Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi’ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu’nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!

Adem Soytekin (Takvim.com.tr Arşiv)
EKREM İMAMOĞLU'NUN TEHDİDİ KAYITLARDA: "O PROJEYİ YAPTIRMAM!"
Savcılık kayıtlarına giren rapora göre, Soytekin, firma sahibinin ofisinde doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu arayarak sesi hoparlöre veriyor. Görüşmede Soytekin, "Başkanım, kreş yapmayacaklarmış" ifadelerini kullanıyor.
Bunun üzerine İmamoğlu'ndan "Kreş yapmıyorlarsa ben de onlara o projeyi yaptırmam." şeklinde tehdit geliyor.
Bu açık tehdidin ardından Soytekin, "Başkanım, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım" diyerek telefonu kapatıyor ve planını devreye alıyor.
Deniz İstanbul Projesi
3 LÜKS DAİRE KARŞILIKSIZ DEVREDİLDİ
Nitekim, 2020 yılı Şubat ayında Deniz İstanbul Mercan Konakları'ndaki E4, F3 ve F2 bloklarından toplam 3 adet 3+1 daire, hiçbir bedel ödenmeden Sulkar İnşaat adlı paravan bir firmaya devrediliyor. Bu dairelerin, doğrudan Soytekin tarafından yönetildiği ve daha sonra düşük fiyata satışa çıkarıldığı tespit edildi.
Durumu fark eden müteahhit firma, dairelerin bir ilan sistesi üzerinden ucuza satışa çıkarıldığını görünce projedeki fiyat dengesinin bozulmaması için daireleri üste para vererek yeniden satın almak zorunda kaldı.
DAİRELERİN BUGÜNKÜ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Deniz İstanbul Projesi'nde yer alan 3+1 dairelerin 2025 yılı itibarıyla 16 milyon TL ile 22 milyon TL arasında değişen fiyatlara satıldığı göz önüne alındığında, çökülen bu 3 daireden elde edilen kazancın toplamda 50-60 milyon TL'yi bulduğu değerlendiriliyor.
MASAK RAPORU: İRTİKAP VE KARA PARA İZİ NET
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iletişim kayıtları ile İmamoğlu'nun doğrudan tehdidini belgeledi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, "irtikap suçu" tüm unsurlarıyla tespit edildi. Ancak bu dairelerin satışından elde edilen milyonlarca liralık gelirin akıbeti ise meçhul...
Adem Soytekin'in hesabında milyarlık hareketler tespit edildi