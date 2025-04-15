Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi’ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu’nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!

Bu kapsamda tutuklanan isimler arasında yer alan ve kamuoyunda "Sıvacı Adem" olarak bilinen Adem Soytekin , çetenin en kritik aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor...

ESTON YAPIYA "ÇÖKME" HİKAYESİ! İmamoğlu'nun adeta "kasası" gibi hareket eden bir dönem İmamoğlu'nun kalfalığını yapan ve daha sonra ultra zenginleşen Soytekin'in, Keleşoğlu Holding'e bağlı Eston Yapı'nın yürüttüğü Deniz İstanbul Projesi üzerinden gerçekleştirdiği çökme operasyonunun detayları adeta dudak uçuklattı.

Deniz İstanbul Projesi

PİYASANIN ÜSTÜNDE TEKLİF VERDİ KABUL EDİLMEYİNCE İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgelere göre, Soytekin 2015 ve 2017 yıllarında Deniz İstanbul şantiyesine giderek firma yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, demir ve kalıp işlerini piyasa değerinin yüzde 35 üstünde verme teklifinde bulunan Soytekin, bu taleplerin reddedilmesi üzerine projeye karşı tavır aldı.

İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra, 2020 yılında Soytekin, projeye yeniden döndü. Bu kez doğrudan İmamoğlu adına hareket eden Soytekin, firma yetkililerine sözde "kreş yapılması" karşılığında üç daire veya eşdeğer ödeme talep etti. Firma, bu talebi yine geri çevirince Soytekin çıtayı yükseltti.