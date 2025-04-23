Cimbom finale atv zirveye! Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. (AA)
GECENİN EN ÇOK İZLENENİ ATV OLDU
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor – Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. (AA)
FİNALE GALATASARAY ADINI YAZDIRDI
Heyecanı yüksek bu karşılaşmada finale adını yazdıran Galatasaray oldu.
Bir pozisyonda Konyasporlu Yusuf Erdoğan (10), Galatasaraylı Yunus Akgün (11) ile mücadele etti. (AA)
Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.