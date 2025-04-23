Cimbom finale atv zirveye! Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu

Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Przemyslaw Adam Frankowski (solda) rakibiyle mücadele etti. (AA)

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %8,54 izlenme oranı ve %23,48 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %8,21 izlenme oranı ve %24,22 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %8,54 izlenme oranına ve %23,23 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.