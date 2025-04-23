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Cimbom finale atv zirveye! Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u farklı mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmayı şifresiz ve canlı yayınla milyonlara ulaştıran atv ise gecenin en çok izlenen yayını olarak adını zirveye yazdırdı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:50
Cimbom finale atv zirveye! Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu

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Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor.

Konyaspor 1-5 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ |

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. (AA)Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. (AA)

GECENİN EN ÇOK İZLENENİ ATV OLDU
Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Tümosan KonyasporGalatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. (AA)Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. (AA)

FİNALE GALATASARAY ADINI YAZDIRDI
Heyecanı yüksek bu karşılaşmada finale adını yazdıran Galatasaray oldu.

Bir pozisyonda Konyasporlu Yusuf Erdoğan (10), Galatasaraylı Yunus Akgün (11) ile mücadele etti. (AA)Bir pozisyonda Konyasporlu Yusuf Erdoğan (10), Galatasaraylı Yunus Akgün (11) ile mücadele etti. (AA)

Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Przemyslaw Adam Frankowski (solda) rakibiyle mücadele etti. (AA)Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Przemyslaw Adam Frankowski (solda) rakibiyle mücadele etti. (AA)

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!
Tüm Kişiler'de %8,54 izlenme oranı ve %23,48 izlenme payı,
AB Sosyal Statü'de %8,21 izlenme oranı ve %24,22 izlenme payı
+20 ABC1'de ise %8,54 izlenme oranına ve %23,23 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Cimbom güle oynaya finalde! Konyaspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCUCimbom güle oynaya finalde! Konyaspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU

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