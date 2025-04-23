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Pençe-Kilit'ten acı haber: Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day şehit oldu | Şehadet haberi baba ocağı Trabzon'a ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Berat Mecit Day'ın şehadet haberi Trabzon'daki baba ocağına ulaştı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:16
Pençe-Kilit’ten acı haber: Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day şehit oldu | Şehadet haberi baba ocağı Trabzon’a ulaştı

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehadet haberi, Trabzon'daki ailesine ulaştı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (Fotoğraf: İHA)Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (Fotoğraf: İHA)

Şehidin Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, Day'ın şehadet haberini ailesine verdi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın Trabzon'daki ailesine acı haber verildi (Fotoğraf: İHA)Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın Trabzon'daki ailesine acı haber verildi (Fotoğraf: İHA)

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, baba Mecit ile anne Hatice Day'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı (Fotoğraf: İHA)Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı (Fotoğraf: İHA)

TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın 23 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi.

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