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Vekalet yoluyla kurban kesmenin hükmü nedir? Yurt dışından kurban vekaleti verilir mi, nasıl verilir? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 4 bin 450 lira olarak belirlediklerini duyurdu. Gelişmelerin ardından Vekalet yoluyla kurban kesmenin hükmü nedir? Yurt dışından kurban vekaleti verilir mi, nasıl verilir? soruları merak ediliyor. İşte Diyanet'e göre yanıtı...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:40
Vekalet yoluyla kurban kesmenin hükmü nedir? Yurt dışından kurban vekaleti verilir mi, nasıl verilir? Diyanet açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 4 bin 450 lira olarak açıkladı. Gelişmelerin ardından vekalet yoluyla kurban kesmenin hükmü merak ediliyor.

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Vekalet yoluyla kurban kesmenin hükmü nedir?

diyanet.gov.tr'de yer alan bilgiler göre kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', 5/67; Mevsılî, el-İhtiyâr, 5/21; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, 8/132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), (kendisi adına) develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu. " (Müslim, Hac, 348-349 [1317]; bkz. Buhârî, Hac, 120-122 [1716-1718]).

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Kurban kesiminde vekalet nasıl verilir?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir.

Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

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Yurt dışından kurban vekaleti verilir mi, nasıl verilir?

Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez.

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Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Vekâlet yine sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla sağlanır.

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