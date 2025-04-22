Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı tatili hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, "Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?" sorusunu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Kurban Bayramı tatil günlerini açıkladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve tatil süresi kaç gün olacak?