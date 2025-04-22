Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı tatili hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, "Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?" sorusunu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Kurban Bayramı tatil günlerini açıkladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve tatil süresi kaç gün olacak?
(Kaynak: AA)
2025 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılı Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.
(Kaynak: AA)
📌 KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi