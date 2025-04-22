PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan TÜRKSAT 6A'yı hizmete aldı: Yerli ve milli haberleşme uydularımız 5 milyar kişiye ulaşacak

Başkan Erdoğan, TÜRKSAT 6A'yı hizmete aldı. "Yerli ve milli haberleşme uydularımız 5 milyar kişiye ulaşacak" deyip şu tarihi açıklamaları yaptı: "Yapamayız" diyenlere inat daha iyisini yaparız dedik. Kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. TÜRKSAT'IN hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak şekilde genişleyecek. Küresel sistemde hak ettiğimiz yer.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Başkan Erdoğan TÜRKSAT 6A’yı hizmete aldı: Yerli ve milli haberleşme uydularımız 5 milyar kişiye ulaşacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan, 'TÜRKSAT 6A Uydusu Hizmete Alma" törenine katıldı. Erdoğan "Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden, Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 6A töreninde şunları söyledi: "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. En az 15 yıl hizmet verecek Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uyduların mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.Yapamayız diyenlere inat biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız dedik. Uydularımızın dünyada ulaştığı nüfus 5 milyara yükselecek.

İÇ DÜŞMAN ÜRETTİLER
Bu ülkenin gündemi başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, irticaydı, yeşil sermayeydi. Kendilerine iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta ne oldu, Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık. Türkiye'nin ismi bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor. Böylesi kritik dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını oluşturamıyorlar. Biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz. Muhalefetin oraya uçak inmez dediği havalimanına aynı anda 3 uçak inip kalkıyor. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağız, gençlerimize itibarlı bir Türkiye teslim edeceğiz."

TÜRKSAT 6A'NIN ÖZELLİKLERİ
Ağırlık: 4 ton Yörünge: 42 derece doğu, 35.786 km uzata Hizmet Ömrü: 15 yıl Transponder Sayısı: 16 Ku-band transponder Yerlilik Oranı: Yüzde 80'in üzerinde Hizmetler: TV yayıncılığı, acil durum Haberleşmesi, sivil ve askeri iletişim Elektrikli İtki Sistemi: TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen elektrikli itki motoru. Kapsama Alanı Genişliği: Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya.

Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalarTürksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar
Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan rozetleri taktı: AK Parti MKYK’da sürpriz! Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
İstanbul polisi adım adım takip etti: FETÖ’nün aile imamı yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri
Borsa İstanbul
Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?
Fenerbahçe’de Kayserispor beraberliği bardağı taşırdı: Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı!
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez İmralı’da Öcalan’la görüştü... Pervin Buldan okudu: Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı
Türkiye’nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme!
TFF’ye bildirdiler: Galatasaray’dan Lucas Torreira kararı!
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
Türkiye Esenyurt’taki tekel bayi saldırısını konuşmuştu! 2 kişinin öldüğü baskında sanıklara ceza yağdı | İşte sanıkların ifadeleri
Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye: Gazze’de soykırıma karşı durdu
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta
Franciscus öldü Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak | Adaylar belli oldu
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastane açıkladı: Hayati riski çok yüksek
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı
Papa Francis öldü! Katolik Kilisesi’nin yeni lideri kim olacak?
Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz | Enerjide tarihi rekor
ABD’deki Signalgate skandalı büyüyor! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in saldırı bilgilerini aile grubunda paylaştığı iddia edildi