Başkan Erdoğan TÜRKSAT 6A’yı hizmete aldı: Yerli ve milli haberleşme uydularımız 5 milyar kişiye ulaşacak

Başkan Erdoğan, 'TÜRKSAT 6A Uydusu Hizmete Alma" törenine katıldı. Erdoğan "Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden, Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor" dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 6A töreninde şunları söyledi: "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. En az 15 yıl hizmet verecek Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uyduların mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.Yapamayız diyenlere inat biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız dedik. Uydularımızın dünyada ulaştığı nüfus 5 milyara yükselecek.



İÇ DÜŞMAN ÜRETTİLER

Bu ülkenin gündemi başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, irticaydı, yeşil sermayeydi. Kendilerine iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta ne oldu, Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık. Türkiye'nin ismi bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor. Böylesi kritik dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını oluşturamıyorlar. Biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz. Muhalefetin oraya uçak inmez dediği havalimanına aynı anda 3 uçak inip kalkıyor. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağız, gençlerimize itibarlı bir Türkiye teslim edeceğiz."

TÜRKSAT 6A'NIN ÖZELLİKLERİ

Ağırlık: 4 ton Yörünge: 42 derece doğu, 35.786 km uzata Hizmet Ömrü: 15 yıl Transponder Sayısı: 16 Ku-band transponder Yerlilik Oranı: Yüzde 80'in üzerinde Hizmetler: TV yayıncılığı, acil durum Haberleşmesi, sivil ve askeri iletişim Elektrikli İtki Sistemi: TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen elektrikli itki motoru. Kapsama Alanı Genişliği: Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya.