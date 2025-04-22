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Başkan Erdoğan'dan SABAH'a 40. yıl tebriği: Yürekten kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SABAH Gazetesi'nin 40. yılına özel mesaj gönderdi. Gazeteyi tebrik eden ve yayın hayatında başarılar dileyen Erdoğan, "Adalet ve kalkınma davamıza destek veren SABAH'ı tebrik ediyor, tüm yazar, muhabir, editör ve çalışanları yürekten kutluyorum" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:13 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:14
Başkan Erdoğan’dan SABAH’a 40. yıl tebriği: Yürekten kutluyorum

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SABAH Gazetesi 40 yıl önce bugün yayın hayatına başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetenin yıl dönümüne özel bir mesaj gönderdi.

"Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarından Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yıldönümünü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Basınımız, Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerini kullanmasını sağlamak ve hakikatleri milletimize ulaştırmak gibi önemli bir görev üstlenmiştir. Bu mühim görevi yerine getirme bilinciyle gazetenizin, haber ve yorumlarını hakikate sadık kalarak sunma gayretiyle, toplumumuzun değerlerini gözeterek yoluna devam edeceğine ve milletimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sunacağına dair büyük bir inanç ve beklenti içindeyim" ifadelerini kullandı.

40. yıl önce yayın hayatına başlayan SABAH, Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimlerine karşı milli iradenin yanında yer aldı40. yıl önce yayın hayatına başlayan SABAH, Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimlerine karşı milli iradenin yanında yer aldı


Sabah Gazetesi'ni tebrik eden ve yayın hayatında başarılar dileyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

Adalet ve kalkınma davamıza destek veren, vesayet odaklarıyla, terör örgütleri ile mücadelemizde daima yanımızda duran Sabah Gazetesi'ni tebrik ediyor, gazeteye emek veren tüm yazar, muhabir, editör ve çalışanları yürekten kutluyor; yayın hayatınızda başarılar diliyorum.


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