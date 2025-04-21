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Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı. Suçlamalar sıralandı. İnşaatçı Adem Kameroğlu ise 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı. Kameroğlu, "Ruhsat için İmamoğlu'na 1 adet villa, kampanya danışmanı Özkan'a da 4 daire verdim" dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP’li İmamoğlu’nun 4x4’lük rüşvet çarkını açıkladı!

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Beylikdüzü'ndeki Metro Home projesinin inşaat ruhsatı karşılığında Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri'ndeki 1 adet villayı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini söyleyen Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, projenin iskânı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın da 4 daire aldığını ifade etti.

Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)

Adem Kameroğlu savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)

TUNCAY YILMAZ YÖNLENDİRDİ
"Projenin iskânını alabilmek için Tuncay Yılmaz 4 daire karşılığında iskân alabileceğimi söyledi ve beni Necati Özkan İsimli şahsa yönlendirdi. Necati Özkan ile protokol yaptık. İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskân başvuru aşamasındaydı.

Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)

Taleplerini karşılamazsam iskân vermeyeceklerini bildiğim için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım ve bu konuda protokolü imzaladım.

Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu daireleri Necati Özkan kendi üzerine almadı. 2 daireyi Öykü Reklam Hizmetleri Şirketi'ne, 1 daireyi Capital Medya Hizmetleri A.Ş.'ye, diğerini Ayşe Hitchins adına devrettim. Devir için yine şirket hesabımıza 2 milyon lira göstermelik olarak para gönderildi. sonra Necati Özkan'a iade edildi."

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