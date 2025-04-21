Beylikdüzü'ndeki Metro Home projesinin inşaat ruhsatı karşılığında Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri 'ndeki 1 adet villayı Ekrem İmamoğlu 'na verdiğini söyleyen Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu , projenin iskânı (yapı kullanım belgesi) karşılığında da İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan 'ın da 4 daire aldığını ifade etti.

Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP'li İmamoğlu'nun 4x4'lük rüşvet çarkını açıkladı (Takvim.com.tr)

TUNCAY YILMAZ YÖNLENDİRDİ

"Projenin iskânını alabilmek için Tuncay Yılmaz 4 daire karşılığında iskân alabileceğimi söyledi ve beni Necati Özkan İsimli şahsa yönlendirdi. Necati Özkan ile protokol yaptık. İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskân başvuru aşamasındaydı.